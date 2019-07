À travers la ville natale de Nougaro, Toulouse, la ville rose, cette émission consacre tout le Sud, sa douceur et sa violence, sa vigueur et son indolence, ainsi que tous ses paradoxes. Claude Nougaro, le chanteur au bel accent et à la rime généreuse comme un soleil, nous parle d'amour, même en douleur.

La ville rose, Toulouse, traversée par la Garonne, toutes deux magnifiées par Claude Nougaro © Getty / Gérard Sioen

La cité gasconne de Toulouse enfanta bien des artistes nomades. Comme Carlos Gardel, Claude Nougaro est de ceux-là, lui qui se décrit souvent comme « un petit taureau », et parle aussi de son « âme basanée ».

Claude Nougaro en concert en 1965 / Jacques Aubert

Nougaro n'oublie ni les troubadours, ni ses origines cathares et balade son identité solaire, de concert en concert à travers le monde, pourvu qu'elle soit gorgée de rythmes.

Hypersensible écorché par son enfance toulousaine, l'artiste décide un jour d'écrire sur sa ville ; la genèse de cette chanson est inscrite ici, dans cet épisode de la vie de Nougaro, et commenté par ceux qui l'aiment.

Voir Nougaro

Petit bonheur audiovisuel, sur Youtube, avec la chanson Toulouse, créée en 1967, extraite du concert que Nougaro donna au théâtre des Champs-Élysées en 2002, avec les superbes arrangements d'Yvan Cassar.

Les intervenants

Méandres musicaux, retours en arrière, d'une enfance troublée à une célébrité généreuse, cette émission nous donne à entendre la voix d'un artiste à la vitalité extraordinaire, qui pouvait aussi donner leur chance à d'autres artistes du cru, ceux qui, plus jeunes, viennent ici témoigner de sa présence bienveillante : Mouss et Hakim, Renaud Papillon Paravel, Yvan Cujious, Magyd Cherfi.

Les autres intervenants au micro dans cette émission sont : Christian Laborde, Abd Al Malik, Olivia Ruiz, Jean-Pierre Mader et Juliette.

Pour aller plus loin

En mai 2019, sur France Inter, Angélique Kidjo était l'invitée d'Augustin Trapenard dans Boomerang, l'occasion de l'écouter dans cette belle reprise de Toulouse de Claude Nougaro.

La date du 09/09/2019 marquera le 90e anniversaire de la naissance de Claude Nougaro.

À cette occasion, Universal Music publie une intégrale des albums studio de 1959 à 2004, accompagnée des live Une voix dix doigts (1991) et Hombre et lumière (1999), un coffret de 24CD et de 317 titres.