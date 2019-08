Florilège et feu d'artifice, ce dernier portrait de Claude Nougaro nous donne à entendre sa belle voix scandant son amour de la Vie, de la Femme et de l'Art. Ce dernier volet rend aussi un bel hommage à la femme de sa vie, Hélène Nougaro, qui l'accompagna pendant vingt ans.

Claude Nougaro en 2002 © Getty / Antonio Ribeiro

Claude Nougaro

Je suis un égaré.

Pour cet être sensible et vulnérable, la scène pouvait devenir un ring, lui qui vivait aussi l'écriture comme une torture nécessaire.

En dépit des obstacles, et avec une intégrité jamais démentie, Nougaro s'est hissé jusqu'au sommet, engageant toute son énergie dans la quête de son art et négligeant les apparences.

C'est sur scène que le "petit taureau" solaire, affirmant son être avec ses propres mots, a trouvé son chemin de liberté.

Claude Nougaro :

Le seul goulot d'azur dans ce tunnel, c'est l'Art.

Pour le poète chanteur, la femme est une source d'inspiration essentielle mais aussi figure du réel pour affronter son temps dilaté d'artiste et se relier à la Terre. Saluons parmi toutes celles, Hélène Nougaro, qui perpétue sa mémoire avec générosité, et à laquelle Nougaro a dédié plusieurs chansons. Entre autres, celle-ci, L’Île Hélène, une chanson peu connue et d’une rare beauté…

Revoir Nougaro

Revoir Nougaro sur scène, interprétant L'Île Hélène, avec le génial Yvan Cassar au piano, créateur de la musique ; un concert donné en 2001 au théâtre des Champs-Élysées à Paris :

Ses chansons restent à l'aune de son obsessionnelle quête de pureté et d'absolu, à réécouter à l'envi, et à savourer tant que dureront les disques !

Les intervenants :

Dans cette ultime émission, nombreuses sont les femmes artistes qui furent subjuguées et troublées par Claude Nougaro, témoignant de son aura puissante sur scène : Maurane, Jeanne Cherhal, Juliette ou Olivia Ruiz.

Les autres intervenants de cette dernière émission de votre été en compagnie de Claude Nougaro sont Christian Laborde, Aldo Romano, Frédéric Lodéon, Fred Hidalgo et Yvan Cujious.

