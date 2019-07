Saviez-vous que Nougaro, par sa passion du rythme, fut un précurseur de la "world music" en France ? On le découvrira à travers ce cinquième portrait, truffé d'archives, de musiques, de sons et de voix, toutes levées pour célébrer le chant et la danse d'un artiste qui touchait à l'universel.

Claude Nougaro en 1963 © Stan Wiezniak

Didier Varrod, dans cet épisode de son émission Hier, Nougaro, demain, Newgaro :

L'Afrique de Nougaro, c'est la transe, c'est la danse !

Organiquement amoureux du continent premier, le chanteur se définissait comme « un pygmée occitan, un primitif, un naïf ».

Dans ce nouveau volet du portrait de Nougaro, se retrouvent les titres anciens et les titres nouveaux, car jamais l'artiste ne manque un rendez-vous avec les cultures africaines.

Extrait de La Voix Royale, le poète et romancier, Christian Laborde, nous propose cette vision de l'extraordinaire chanson, Locomotive d'Or : « En moins de dix minutes, cette locomotive traverse tous les Congos, toutes les peaux, tire sur le pis des siècles - bidon de lait de sons - et débouche sur l'azur, sur l’œuf ailé de Pâques. Envol, arrachement du gant, ange couleur de montgolfière. »

Autre relation profondément charnelle, celle qui existe entre Nougaro et le continent sud-américain, et en particulier le Brésil. En 1964, le chanteur rencontre Baden Powell et adapte tout de suite son Berimbau qui deviendra le légendaire Bidonville.

Voyages initiatiques, pour lui comme pour nous, à travers ses chansons emplies de rythme et d'humanité.

Voir Nougaro

Dans cet extrait d'une émission télévisée de 1967, intitulée Qui êtes-vous Claude Nougaro, découvrons la passion d'enfance pour la danse de cet artiste qui, chantant à défaut de danser, exprimait sur scène un art complet.

Les intervenants

Musiciens, agents artistiques, journalistes, chanteurs témoignant dans cette émission, tous sont unanimes pour évoquer leur première rencontre avec ces chansons, L'Amour Sorcier ou Locomotive d'Or, comme un choc fondamental.

Dans cette émission, les intervenants sont : Mouss et Hakim, Christian Laborde, Abd Al Malik, Fabrice Luchini, Soro Solo, Fred Hidalgo, Jean-Pierre Mader, Renaud Papillon Paravel, Juliette, Jean-Pierre Brun, Jeanne Cherhal, Art Mengo et Aldo Romano.