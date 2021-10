Quelle profondeur historique pour comprendre ce qui nous arrive? Jusqu’où remonter l'histoire, pour comprendre l’hésitation vaccinale ? Faut-il remonter aux Lumières, à Pasteur ou simplement à la crise de H1N1 ?

Une petite fille se fait vacciner contre la Poliomyélite, le 12 avril 1955. © AFP / INTERCONTINENTALE

Joseph Meister, fut le premier à se faire vacciner contre la rage en 1885, et cela lui sauva la vie. Une vie qu’il passa, comme gardien de l’Institut Pasteur. En 1940, désespéré par la défaite française, il se donnait la mort.

Face à une maladie nouvelle comme la Covid-19, provoquant une épidémie mondiale d’une stupéfiante brutalité, la réponse scientifique a été d’une rapidité également stupéfiante. On craignait que le vaccin ne soit pas développé assez vite ; il est là, innovant, remarquablement efficace, six milliards de doses ont été injectées dans le monde, et pourtant on n’a jamais autant parlé des antivax. Alors qui a peur de quoi ?