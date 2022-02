Thomas Piketty propose Une histoire brève de l’égalité. La tendance de long terme, depuis la fin du XVIIIe siècle, montre une constance de la marche vers l’égalité. Mais ce progrès n’est pas inéluctable. C’est un combat qui peut être gagné, mais qui demeure incertain.

Manifestation à Nantes. © AFP / JÉRÉMIE LUSSEAU / HANS LUCAS

Vous venez d’entendre Vautrin. Le trouble, le cynique Vautrin, joué par Tchéky Karyo dans une adaptation du roman de Balzac Le Père Goriot en 2004. A Rastignac, qui veut s’arracher à la pauvreté, il conseille d’épouser une riche héritière.

« Le plus effrayant, dans le discours de Vautrin, est l’exactitude du tableau social qu’il dessine », écrivait Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle. Nous allons parler de cela aujourd’hui : de l’exactitude et de l’effroi devant le tableau social. En 1835, Le Père Goriot était l’expression la plus aboutie d’une société inégalitaire fondée sur le patrimoine.

On pourrait dire que tout le travail de Thomas Piketty consiste à répondre au dilemme de Rastignac : quel niveau de vie peut-on atteindre par l’héritage, et quel niveau de vie peut-on atteindre par le travail ? Vautrin avait raison au XIXe siècle, mais la longue marche vers l’égalité qui caractérise le XXe siècle lui donne progressivement tort.

Enfin, un petit XXe siècle, car dès les années 1980 sans doute, la tendance s’inverse. Nous avions fait l’expérience historique de la fin de l’héritage, nous vivons aujourd’hui un nouveau moment balzacien. Alors que faire ? L’heure est grave, sans doute, puisque Thomas Piketty, qui écrivait de très gros livres sur les inégalités, a décidé de donner Une brève histoire de l’égalité. Brève histoire, mais longue durée : nous l’écoutons aujourd’hui, bientôt rejoint par les deux sociétaires du jour, Ludivine Bantigny et Paulin Ismard, nous parler d’un combat qui vient de loin. « Vous êtes au carrefour de la vie, il faut choisir ».

