Ce jeudi 11 novembre, Hubert Germain a rejoint le dernier caveau de la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Il était l’ultime survivant des Compagnons de la Libération. Est-ce à dire que le temps des témoins est terminé, et que commence celui des historiens ?

Le compagnon de la Libération Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, le 17 juin 2014 à Paris, France. © Getty / Jean-Luc PETIT/Gamma-Rapho

Le général de Gaulle n’avait pas souhaité proclamer le rétablissement de la République puisque, pour lui, celle-ci n’avait jamais cessé d’être. Tel est le « mensonge sacré des patriotes », qui donne sa majuscule au grand nom de Résistance. Comment en écrire l’histoire ? Tâche difficile, assurément, qui doit naviguer entre vérité et mensonges, témoignage et archives, enquêtes et mémoire. Les historiens du futur, c’est nous aujourd’hui. Le jeudi 11 novembre 2021, Hubert Germain a rejoint le dernier caveau de la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont Valérien, qui lui était réservé en tant qu’ultime survivant des Compagnons de la Libération. Est-ce à dire que le temps des témoins est terminé, et que commence celui des historiens ?

Pour le comprendre, nous allons nous intéresser à l’avant-dernier compagnon de la Libération, mort il y a un an, presque jour pour jour, à 101 ans. Il s’agit de Daniel Cordier.

Nous en parlerons avec Laurent Douzou, historien de la Résistance, rejoint dans la seconde partie de l’émission par Paulin Ismard, dont les entretiens avec Daniel Cordier ont donné lieu, en 2013, à ce beau livre, De l’Histoire à l’histoire. Comment l’histoire peut perdre sa majuscule au moment où la Résistance la conquiert ? Comment un témoin se fait historien, avant de redevenir témoin de la manière dont il est devenu historien ?

Bibliographie

Laurent Douzou, Le moment Daniel Cordier. Comment écrire l’histoire de la résistance ?, Paris, CNRS Editions, 2021.

Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Laurent Douzou, La lutte clandestine en France. Une histoire de la Résistance, 1940-1944, Paris, Seuil, 2020.

Daniel Cordier, Jean Moulin. La République des catacombes, Paris, Gallimard, 1999.

Daniel Cordier, Alias Caracala, Paris, Gallimard, 2009 et La victoire en pleurant. Alias Caracala 1943-1946, Paris, Gallimard, 2021.

Daniel Cordier (avec Paulin Ismard), De l’Histoire à l’histoire, Paris, Gallimard, 2013.

Jacques Lecompte-Boinet, Mémoires d’un chef de la résistance. Zone nord, Alger, Londres, Paris, Paris, éditions du Félin, 2021.

Raphaël Metz, Louise Moaty, Simon Roussin, Des vivants, Paris, éditions 2024, 2021.

Claire Andrieu, Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945, Paris, Tallandier, 2021.