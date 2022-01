Qu’y a-t-il entre la Grèce et nous ? Une histoire d’amour, longue et durable, qui se manifeste dans tant d’objets, de tableaux, de dessins d’architecture, de photographies que vous pouvez voir jusqu’au 7 février dans la belle exposition du Louvre, Paris-Athènes.

La Vénus de Milo au musée du Louvre de retour après restauration à Paris © Getty / François LOCHON/Gamma-Rapho

C’est peut-être cela, la Grèce. La lumière des mots oui, mais d’abord la lumière. L’été grec de Jacques Lacarrière est baigné de cette clarté, celle des commencements. Cette ethnologie du quotidien est aussi l’histoire d’un passé qui s’attarde, car ces commencements durent encore pour nous aujourd’hui. L’été grec est paru en 1975, dans la belle collection « Terre humaine », au moment où la Grèce sortait des ténèbres de la dictature des colonels.

Qu’y a-t-il entre la Grèce et nous ? Une histoire d’amour, longue et durable, qui se manifeste dans tant d’objets, de tableaux, de dessins d’architecture, de photographies que vous pouvez voir jusqu’au 7 février dans la belle exposition du Louvre, Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, 1675-1919.

Entre la Grèce et nous s’interpose toute une histoire, celle de l’invention de la modernité, qui engage à la fois une expérience politique — l’avènement d’une nation — et une expérience visuelle — l’aventure d’un regard.

Entre la Grèce et nous, n’imaginez pas que le lien soit.

Entre la Grèce et nous, tel est le titre de l’émission du jour. On y parlera d’art et d’archéologie, de littérature, mais aussi de guerre, de domination et d’incompréhensions réciproques. Il y sera question d’un certain idéal de beauté et d’engagement, où se joue aussi l’idée d’Europe. Car c’est aussi du nationalisme dont nous aurons à parler avec l’historienne Anne Couderc, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Paulin Ismard.

Anne Couderc est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Paris 1, spécialiste des relations internationales, et particulièrement des rapports entre les grandes puissances européennes et l’Etat grec au XIXe siècle.

Paulin Ismard est Professeur d'histoire grecque à l'Université d'Aix-Marseille

