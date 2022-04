Fille des réseaux sociaux mais aussi de la pulsion scopique, l'Urbex est une pratique récréative ou contestataire, de jeunes qui se rêvent ingouvernables, mais évidemment reprise par l’économie touristique..

Urbex, l'attrait des ruines © Getty / Mario Hawaz / EyeEm

Ce n’est pas vraiment autorisé, mais on y va quand même… Attention où vous mettez les pieds et surtout, faites-moi plaisir, lâchez votre téléphone portable car il s’agit d’ouvrir les yeux, pour garder les lieux ouverts. Nous allons parler d’urbex aujourd’hui.

L’un de ses fondateurs, le canadien Jeff Chapman, dit Ninjalicious, en définit ainsi la pratique :

"trouver, explorer et documenter des lieux hors des sentiers battus".

Dans les catacombes ou sur les toits, dans les usines désaffectées comme dans les friches urbaines, les lieux abandonnés peuvent devenir un terrain d’expérimentation pour l’histoire.

Mais quelle histoire ?

Celle, peut-être, des pays disparus et des vies oubliées, celle des traces qui sont au bord de s’effacer, celle qui nous permet de fouiller les décombres pour saisir l’archéologie de notre passé récent. Archéologie, le mot est lâché : nous parlions la semaine dernière de l’archéologie préventive, cette nouvelle aventure du savoir qui exhume des vestiges à la faveur de la construction des aires d’autoroute et des centres commerciaux. Mais ces équipements modernes, qu’en feront nous quand ils tomberont en ruine ? Et peut-être plus vite qu’on le croit.

"La forme d’une ville change plus vite, hélas !, que le cœur d’un mortel" — la promenade que l’on vous propose aujourd’hui empruntera peut-être au flâneur de Baudelaire son spleen.

On en parle dans « Histoire de » avec l’historien Nicolas Offenstadt, qui fait paraître chez Albin Michel Urbex. Le phénomène de l’exploration urbaine décrypté, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Adila Bennedjaï-Zou, mais aussi par un invité spécial, le romancier Thomas Reverdy.

