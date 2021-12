Face à l’Ukraine, la Russie est prête à la guerre. Tel est le message politique que Vladimir Poutine est en train de faire passer aux Occidentaux. Sans doute convient-il, pour en prendre la mesure, de considérer l’histoire des Russes, de leur empire et du pouvoir autocratique dans la longue durée.

Portrait de l'artiste Ilya Iefimovitch Repine (Ilia Yefimovich Repin) (1844-1930). Photo albumine, 1884. Galerie nationale Tretiakov, Moscou © AFP / FineArtImages/Leemage

Face à l’Ukraine, la Russie est prête à la guerre. Tel est le message politique que Vladimir Poutine est en train de faire passer aux Occidentaux, et notamment par la voix de certains experts, tel Fiodor Loukianov, qui déclarait récemment dans Le Monde, en une menace à peine feutrée, « certains pays sont dans une position dans laquelle l’histoire, la géographie et les équilibres stratégiques leur imposent des limitations ».

Sans doute convient-il, pour en prendre la mesure, de considérer l’histoire des Russes, de leur empire et du pouvoir autocratique dans la longue durée. Des livres nous y aident, comme ceux de notre invitée, Sabine Dullin, qui vient de publier L’ironie du destin. Mais l’exposition que le Petit Palais consacre à l’œuvre d’Ilya Répine, première rétrospective à Paris de cette gloire de l’art russe, nous permet aussi d’ouvrir les yeux. Sur quoi, sur l’âme russe, comme le promet son beau catalogue ? Sur son histoire en tous cas.

Depuis les années 1870 jusqu’aux années 1920, Répine a exprimé, par sa touche puissante et sa pâte épaisse, ce qu’André Markowicz a appelé sa « rage de voir ». Mais qu’a vu Répine, ce stakhanoviste du portrait qui s’est aussi voulu peintre du peuple au travail ? Un monde qui advient ou un monde qui meurt — je pense notamment à ce portrait poignant de Moussorgski quelques heures avant de succomber en 1881, rougi, congestionné, les yeux brûlant d’une présence intacte.

On tente cela dans Histoire de, avec Sabine Dullin bientôt rejointe par nos deux sociétaires du jour, Thierry Sarmant et Ludivine Bantigny : on tente de faire tableau d’une Russie non pas éternelle mais travaillée par cette puissance de vie et de mort qu’on appelle l’histoire.

BIBLIOGRAPHIE

L'exposition Ilya Répine (1844-1930) au Petit Palais, jusqu'au 23 janvier 2022.