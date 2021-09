A l’heure où la tentation est forte chez certains de renverser les statues qui leur tombent des yeux tandis que pour d’autres, chaque geste artistique est perçu comme un outrage, vivons-nous un malaise dans la monumentalité ?

Vue du dessous de L'Arc de Triomphe "empaqueté", œuvre temporaire de Christo et Jeanne-Claude. © AFP / EyePress News

Voiler pour rendre plus visible, et par un beau drapé faire saillir les formes : Christo a raison de le dire, ce geste est vieux comme la statuaire antique. En 1985, l’empaquetage du Pont-Neuf avait dévoilé quelque chose de notre rapport à l’art contemporain. Mais c’est peut-être notre relation embarrassée à la mémoire, et en particulier la mémoire nationale, que met à l’épreuve l’empaquetage de l’arc de triomphe, inauguré hier.

C’est plus fort que nous, les historiennes et les historiens : dès qu’on entend : « Cachez ce monument que je ne saurais voir », cela nous donne l’envie furieuse de lever le voile.

Sur l’histoire de l’arc de triomphe lui-même, mais aussi sur toutes les vieilles gloires militaires prises pour cible par ce que l’on appelle la Cancel culture. C’est de cela dont nous allons parler aujourd’hui avec l’historienne Laure Murat, autrice notamment de L’homme qui se prenait pour Napoléon en 2011, et qui est bien placée pour savoir combien Napoléon peut nous rendre fou.

Nous serons rejoints par les deux sociétaires du jour, Ludivine Bantigny et Pascal Ory, qui eux ne se prennent pas pour Napoléon — car nous savons garder la tête froide à « Histoire de », même face au sublime et à l’héroïsme des guerres anciennes comme de l’art contemporain.

