Qui ont été et qui sont tous ces citoyens ordinaires qui par leur dévouement, leur engagement, mais aussi plus simplement leur travail ou leur choix d’existence, ont défendu hier et défendent aujourd'hui la cause des autres?

Le Panthéon (Paris 5e). © AFP / Andrea Savorani Neri/NurPhoto

Faisons un rêve : notre monde s’est effondré, et les archéologues du futur tentent de le reconstituer à partir de ses vestiges.

S’ils retrouvent quelques monuments à la gloire de vainqueurs — disons, au hasard, l’arc de triomphe — ils se feront alors une certaine idée de la grandeur héroïque de ceux qui gouvernaient. Mais les voici qui tombent également sur des textes, surnageant un peu au hasard dans cet océan de désolation. Par exemple les Pandora papers, chronique implacable des turpitudes morales de dirigeants sans scrupule. Alors ils déchantent et nomment peut-être séparatisme cette manière de se tenir à l’écart du commun pour y protéger, avant tout, ses propres intérêts.

Mais décrivent-ils pour autant avec exactitude, nos archéologues du futur, la société dans laquelle nous vivons ? Non, car ils ne voient pas celles et ceux qui la font tenir, malgré tout. Les bénévoles, les lanceurs d’alerte, les militants, tous les citoyens ordinaires qui par leur dévouement, leur engagement, mais aussi plus simplement leur travail ou leur choix d’existence, défendent la cause des autres. La cause des autres, tel est le titre du beau livre d’Olivier Christin, proposant Une histoire du dévouement politique. C’est lui que nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui.

Et parce que cette histoire plonge dans la longue durée, il sera rejoint dans la seconde moitié de l’émission par nos deux sociétaires du jour, l’antiquisant Paulin Ismard et la contemporanéiste Ludivine Bantigny. Je suis, votre dévoué, etc.

BIBLIOGRAPHIE

