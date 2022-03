Avec la guerre en Ukraine, certains prétendent, hâtivement que l’histoire revient. L’histoire non, mais ses spectres certainement.

Mathieu Pernot, Alep. © Mathieu Pernot

Qu’est-ce qui se dit là ? C’est beau, mais on ne comprend pas. Nous allons parler d’exil aujourd’hui, et cela commence souvent comme cela, la vie d’un exilé — par une immersion brutale dans une langue que l’on ne comprend pas. Cela parle grec, ça oui, comme sur l’île de Lesbos, où Mathieu Pernot a photographié le camp de la Moria, Lesbos qui est aujourd’hui, écrit Delphine Diaz, l’un des avant-postes de l’Europe où accostent les nouveaux radeaux de la méduse, et où s’entendent toutes les langues de l’exil.

« Des spectres hantent l’Europe ». Voici ce que dit, en grec, la poétesse Nikki Giannari, en voix off du film du même nom. Je traduis ce que vous venez d’entendre : « Tu avais raison, les hommes vont oublier ces trains-ci, /comme ces trains-là. /Mais la cendre se souvient. /Ici, dans le parc bouclé de l’Occident /les sombres nations rempardent leurs champs /à confondre le pourchasseur et le pourchassé. » C’est ainsi avec les exilés dès lors qu’on les prend pour des réprouvés.

Camp de Moria, Lesbos, 2020 / Mathieu Pernot

Mais aujourd’hui, que se passe-t-il ? Avec la guerre en Ukraine, certains prétendent, hâtivement que l’histoire revient. L’histoire non, mais ses spectres certainement. Georges Didi-Huberman l’écrit très bien dans son livre Passer, quoi qu’il en coûte, commentant le texte de Niki Giannari « c’est que nous sommes tous des enfants de migrants et les migrants ne sont que nos parents revenants ».

Nos parents revenants, d’Ukraine ou de Syrie, nous les accueillons dans « Histoire de » avec l’historienne Delphine Diaz, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Manon Pignot, mais aussi vous l’avez compris par notre invité spécial, le photographe Mathieu Pernot.

BIBLIOGRAPHIE