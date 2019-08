Des chevaliers qui s'affrontent violemment à coups de hache, ou encore d'épée, c'est le principe du béhourd, un sport de combat médiéval.

Le béhourd est reconnu comme discipline sportive. Il y a même un championnat en France. D'ailleurs, le prochain tournoi aura lieu ce week-end au fort des Rousses.

En attendant la reprise du championnat, un tournoi amical était organisé le 21 juillet dans l'Indre, dans la cour du château Naillac, au Blanc. Manon Klein y était.

Le but du jeu est assez simple : faire tomber toute l'équipe adverse parterre

Tous les moyens sont autorisés. Christophe est le capitaine de l'équipe La rose et le fer basé en Normandie. Il se souvient très bien du moment où il a découvert le béhourd. Un ami lui a demandé si ça lui disait de se battre en armure. La seule réponse intelligente possible ça a été : "où et quand ?".

C'était il y a trois ans. Depuis, il n'a jamais vraiment lâché son épée et il y trouve son compte : "J'aime beaucoup le sport, le dépassement de soi, j'étais très amateur de sport collectif au départ puisque je viens du handball. L'idée c'est : je suis avec des amis, je vais les protéger, ils vont me protéger, on va travailler ensemble..."

