View this post on Instagram

Cher papa, J’avais tout juste 6 mois lorsque tu m’avais mis cette toque sur la tête. Depuis, 30 années se sont écoulées. Jamais je n’avais imaginé qu’un tel jour arriverait. Jeune, j’ai pu quelques fois avoir des querelles avec toi. Mais tu as toujours été derrière moi dans les moments difficiles. Tu as été le premier à m’encourager lors des doutes, avec ton amour et ton coeur chaleureux. Aujourd’hui, tu n’es plus là pour me soutenir dans ce cauchemar que je suis entrain de vivre. Dans ma vie professionnelle, j’ai pu découvrir à quel point tu étais admiré et à quel point tu rendais les gens heureux, que ce soit chez un vigneron en France, chez un producteur de saké au fin fond de la campagne japonaise… partout dans le monde ! Ce fut ma fierté et ma source de motivation, mais j’ai également ressenti l’immense pression et solitude qui t’accompagnaient. Papa, je suis tellement fier d’être ton fils, et d’avoir pu passer des moments ensemble. Tu ne sais pas à quel point je t’aime et je te respecte. Papa, tu me manques… Repose en Paix, après 73 années de combat et de gloire. Avec mon Amour et mon Respect Ton fils, Louis 親愛なる父へ あなたがこのトック帽を被せてくれた時、私はまだ若干6ヶ月でした。それから30年の月日が流れました。このような日が来てしまうなど、考えたことすらありませんでした。 若かりし頃、あなたと口論をしたこともありました。しかし振り返れば、辛い時に常に支えてくれたのはあなたでした。悩んでいる時に、愛と暖かい心で一番に後押しをしてくれたのは、いつもあなたでした。それなのに、人生で一番辛い今日あなたはいません。 仕事を始め、あなたがどれほど愛され、人々を幸せにしていたかを実感することができました。フランスのワイナリーに行っても、日本の片田舎の酒蔵に行っても、世界中どこに行っても同じでした。それは私にとって誇りであり、活力でもありました。同時に、あなたがとてつもないプレッシャーと孤独を背負っていることも感じました。 父よ、あなたの息子であることを、そして共に時間を過ごしたことを、何より誇りに思います。どれほど愛しているか、そしてどれほど尊敬しているか、あなたは知らないでしょう。 父よ、今すぐあなたに会いたいです。 73年の戦いと栄光を終え、どうか安らかにお眠りください。 愛と尊敬を込めて あなたの息子、ルイより @joel.robuchon #papa #tumemanques #jetaime #rip #meilleurchefdumonde #joelrobuchon #robuchon #ジョエルロブション #ロブション