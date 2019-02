La plateforme américaine de VTC, vient d’annoncer de nouvelles pertes, elle a fini l’année 2018 sur une perte abyssale de 1,8 milliard de dollars. C’est toujours mieux qu’en 2017, année durant laquelle la plateforme avait perdu 2,2 milliards...

La plateforme américaine Uber vient d'annoncer de nouvelles pertes © Getty / d3sign

Uber a fini l’année 2018 sur une perte abyssale mais dans le même temps, le chiffre d’affaires, lui, a augmenté de 40 % pour dépasser les 11 milliards de dollars. On pouvait espérer que cette croissance des revenus débouche sur des bénéfices.

Du coup, ça va être plus compliqué pour Uber de convaincre les investisseurs d’acheter ses actions : la plateforme veut entrer en bourse cette année, elle espère être valorisée 120 milliards de dollars, plus que Facebook lors de son introduction en bourse.

C’est vraiment optimiste.

Qu’est-ce qui explique qu’Uber continue à perdre de l’argent ?

Sa stratégie de croissance. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que sur les marchés numériques, soit on devient dominant très vite, soit on a beaucoup de mal à exister. Il faut donc brûler beaucoup de cash.

Concrètement, dès qu’Uber ouvre son service dans une ville, il doit convaincre le maximum de chauffeurs de travailler pour lui. C’est pourquoi il leur verse souvent une aide financière pour compenser le faible tarif de la course, le temps d’éliminer la concurrence.

Malheureusement pour Uber, la concurrence résiste, notamment sur son marché historique, les Etats-Unis, où Lyft gagne des parts de marché en profitant de la mauvaise réputation d’Uber.

Et ça suffit à expliquer ses mauvais résultats ?

Non, comme ses aînés Google, Apple, Facebook ou Amazon, Uber cherche à diversifier ses activités tous azimuts.

En fait, il ambitionne d’être LA plateforme pour le transport des hommes aussi bien que des marchandises. C’est pourquoi il a lancé Uber Eats, le service de livraison de repas à domicile, il développe des services de vélos, trottinettes et scooter électriques en libre service.

Et il investit dans la voiture autonome. Des paris très coûteux.

Mais ça pourrait s’avérer payant à long terme ?

On verra, le problème c’est qu’Uber est confronté à un défi beaucoup plus immédiat : la régulation. Aux Etats-Unis, la ville de New York a décidé de plafonner le nombre de chauffeurs de VTC dans ses rues.

En Espagne, Uber a quitté Barcelone parce que le gouvernement régional oblige désormais les usagers de VTC à réserver leur trajet 15 minutes à l’avance et les chauffeurs à retourner à leur base entre chaque course. En France, la justice pourrait casser son modèle social en requalifiant en salariés dix chauffeurs autoentrepreneurs. Le Far West, c’est bel et bien fini.