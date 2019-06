Deux mille jeunes français âgés de 16 ans testent actuellement le Service national universel. Cette expérimentation est une promesse d’Emmanuel Macron. Est-ce le signe que le gouvernement s’intéresse enfin aux jeunes ?

Et si les jeunes n’étaient plus les parents pauvres des politiques sociales ? © Getty / Maskot

La France n’a jamais eu un président aussi jeune, mais ce n’est pas pour autant le président des jeunes.

Le Service National Universel est la première vraie mesure du quinquennat qui leur est destinée, et il a été mal accueilli pour le moment. L’objectif même de ce SNU agace certains mouvements de jeunesse, puisqu’il s’agit officiellement de « devenir acteur de sa citoyenneté ».

Or, en matière de citoyenneté, à 18 ans, on a le droit de voter comme n’importe quel citoyen, mais on doit attendre d’avoir 25 ans avant de toucher le RSA, le revenu de solidarité active, sauf si on est seul avec un enfant à charge, ou si on a travaillé deux ans sur les trois dernières années.

Oui mais à 18 ans, beaucoup de jeunes sont aidés par leurs parents

C’est vrai. Et c’est comme ça que les gouvernements pensent les aides sociales en faveur des jeunes. Tant qu’un enfant reste attaché au foyer fiscal de ses parents, ce sont eux qui touchent la plupart des allocations, et ce jusqu’à 20 ou 21 ans. Pour certains jeunes, tout ça n’est pas très important : leurs parents paient leurs études, et ils trouvent rapidement un boulot derrière.

Mais dans beaucoup de familles pauvres, les jeunes se retrouvent piégés : leurs parents ne peuvent rien leur donner, et ils n’ont quasiment aucune autre aide pour se lancer dans la vie. Les chiffres officiels parlent d’eux-mêmes : quand un Français moyen gagne 100 euros, un jeune de moins de 30 ans en gagne 92, et une personne âgée de 65 à 74 ans touche 110 euros. Et la situation a empiré ces 20 dernières années.

Alors il ne s’agit pas de rejouer la guerre des générations, surtout que les seniors aident souvent leurs petits-enfants, mais il est dangereux de laisser la jeunesse s’appauvrir encore.

Sauf que quelques euros de plus pour les jeunes, ce sont plusieurs milliards en moins pour le budget…

Oui, et c’est évidemment pour ça que les choses bougent lentement. Mais bonne nouvelle, elles bougent !

Les jeunes peuvent déjà toucher les aides au logement mais aussi la prime d’activité.

Pareil pour la garantie jeunes. Ce dispositif accompagne les jeunes en difficulté et leur donne une allocation de 492 euros par mois. Les premières études montrent que les bénéficiaires en profitent pour passer leur permis de conduire, se soigner, rembourser des dettes.

Comme quoi, faire confiance aux jeunes est une politique rentable. Le gouvernement réfléchit d’ailleurs à ouvrir le futur revenu universel d’activité aux moins de 25 ans.

Allez, rêvons un peu : et si les jeunes n’étaient plus les parents pauvres des politiques sociales ? Ça, ce serait vraiment un « bon bail » !