Tous les autres billets de 5, 10, 20 et 50 euros ont été progressivement renouvelés. Ces deux-là étaient les derniers à n’avoir pas changé depuis l’apparition de l’euro en 2002.

Les billets de 100 et 200 euros vont changer dès demain © Getty / DEA / G. CIGOLINI

Cette fois, c’est fait, et ils s’offrent un sérieux lifting. Vert émeraude pour les 100 euros et jaune pour les 200 euros, ils changent de taille avec un format plus pratique calqué sur le billet de 50 euros et seront plus résistants à l’usage. Mais la vraie nouveauté, c’est que ces billets, introduits le même jour dans les 19 pays de la zone euro, vont donner beaucoup plus de fil à retordre aux faux-monnayeurs.

Ils sont un concentré de technologies censées résister aux faussaires les plus ingénieux

Les nouveaux signes de sécurité sont bluffants. On peut d’ailleurs les voir à l’œil nu. Quand vous en aurez un en main, il suffit de regarder le billet à contre-jour et de l’incliner, vous découvrirez, dans la partie transparente au verso, un portrait de la déesse Europe apparaître en filigrane ; en haut à droite dans le liseré argenté incrusté au recto des symboles de l’euro tournent autour de l’hologramme quand la lumière change. Et, en bas à gauche du billet, le nombre 100 ou 200 change, lui, de couleur passant du vert émeraude au bleu quand on penche le billet.

Pourquoi mettre en circulation de nouveaux billets alors qu'au quotidien, on utilise de plus en plus sa carte bancaire?

C’est vrai que l'on ne voit pas souvent la couleur des grosses coupures. D’ailleurs, les 500 euros, très prisés des dealers et des mafiosi, ont été retirés cette année de la circulation. Et les 200 euros ne représentent que 1% du nombre total de coupures. En revanche, les 100 euros, tirés à 2,3 milliards d’unités, sont eux, très utilisés, moins que les 20 et les 50 euros mais autant que les 10 euros. Le plus surprenant est que, partout dans le monde, la demande d’espèces ne cesse d’augmenter. Depuis 2002, le nombre de billets en circulation a triplé dans la zone euro et aujourd’hui 80% des transactions courante s’y font encore en cash.Les anciens billets de 100 et 200 euros restent évidemment valables, si vous avez des réserves de grosses coupures à la maison, elles restent valables et le resteront tant qu’elles sont en bon état. Inutile donc de les rapporter à la banque pour les échanger.