Comme chaque année début juillet, le magazine Challenges publie le classement des 500 plus grandes fortunes françaises. Leurs patrimoines ont explosé. C’est du jamais vu.

Sur la première marche du podium : Bernard Arnault, avec une fortune de 157 milliards d’euros. © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Ensemble, ces 500 familles possèdent 1000 milliards d’euros. L’an dernier la fortune des riches a progressé de 30%, alors même que toute la richesse produite en France - le fameux PIB - a reculé de 8%.

Sur la première marche du podium, on a toujours Bernard Arnault, avec une fortune de 157 milliards d’euros. 57 milliards de plus que l’an dernier. Cela fait de lui l’homme le plus riche du monde, au coude à coude avec le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Quand le dollar monte, Bezos passe devant. Quand c’est l’euro monte, c’est l’inverse.

Les cinq premières places sont toutes occupées par des familles du luxe : les Hermès, la famille Bettencourt premier actionnaire de L’Oréal, les Wertheimer, propriétaires de Chanel, et François Pinault, fondateur du groupe Kering. Au total, la France compte 354 milliardaires. C’est le record en Europe.

Il y a aussi de nouveaux entrants dans ce classement…

Je vous ai quelquefois parlé des licornes, ces jeunes sociétés qui valent plus d’un milliard de dollars ou d’euros, moins de dix ans après leur création. Une vingtaine de fondateurs de licornes figurent dans le classement.

Des noms à retenir comme celui de Victor Klaba, le fondateur d’OVH, qui stocke vos données dans un cloud européen, Stanislas Niox-Chateau, fondateur du fameux Doctolib, Jonathan Cherki, de Content Square, qui aide les marques à améliorer l’expérience client en ligne.

Evidemment, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, le laboratoire qui a mis au point l’un des deux vaccins à ARN Messager contre le Covid fait une entrée spectaculaire dans le classement, même s’il vit aux Etats-Unis. Avec une fortune de 5 milliards d’euros en actions, il est à la 25e place.

Ce classement confirme une montée des inégalités par le haut, jamais vue.

Que peuvent faire les Etats pour limiter ça ?

La réponse c’est l’impôt : si l’on écoute les économistes, la question n’est pas “faut-il taxer ces fortunes”, mais “comment doit-on les taxer” ?

Certains proposent une taxe Covid exceptionnelle, les Bourses ont monté depuis 18 mois parce que les Etats dépensent pour soutenir l’économie et les banques centrales baissent les taux d’intérêt. ça fait monter la Bourse. Les milliardaires s’enrichissent en dormant. C’est la moindre des choses de leur demander de participer à la solidarité.

D’autres - comme l'économiste Gabriel Zucman - veulent instaurer un impôt sur la fortune, un peu différent de l’ISF français puisqu’il taxerait beaucoup les fortunes mais au-delà d’une trentaine de millions d’euros. Il y a aussi un débat à avoir sur la taxation des très gros héritages. Pour l’instant toutefois rien ne bouge, car l’influence des ultra riches sur les politiques est telle qu’aucun gouvernement n’ose sauter le pas.