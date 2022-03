Comment faire pour faciliter l’accès de tous aux voitures électriques ? Ce serait mieux que de subventionner l’essence ou le diesel. Mais c’est un casse-tête à cause de leur prix. On attend aujourd’hui une proposition du candidat Emmanuel Macron.

Borne de recharge dans un village du Puy de Dôme © AFP / Thibaut Durand / Hans Lucas

Des autres aussi peut-être, car qui voudrait d’un monde où les riches roulent en voiture électrique et les autres dans des vieux diesel d’occasion, qui les rendent hyper vulnérables au prix des carburants ? Personne évidemment. Et pourtant c’est ce qui se profile.

Et c’est grave, car il y a une urgence. Au 1er janvier 2023, les villes de plus de 150 000 habitants commenceront à basculer en zone à faible émission "ZFE", ce qui signifie que les vieux diesel - une Scenic de 15 ans par exemple - ne pourront plus y rouler. Or aujourd’hui 60% des automobilistes concernés par ce changement n’en ont pas conscience.

Je vous laisse imaginer leur colère quand on va leur dire qu’ils doivent trouver 10 à 15 000 euros pour acheter le moins cher des véhicules électriques. Et encore, souvent il faut plus que cette somme car il faut avancer les subventions des collectivités territoriales…

Et il y a une solution ?

Alors tout le monde cherche. A la demande du Premier ministre, France Stratégie (l'ex-Commissariat au plan) a consulté certains acteurs pour trouver les moyens d’accélérer l’électrification du parc automobile.

Mais pour l’instant seul le candidat Macron semble esquisser une solution: une forme de leasing, de la location longue durée des voitures, soutenu par l’Etat. Ce serait une aide sous condition de revenus et réservée à ceux qui n’habitent pas près d’un transport en commun.

L’Etat pourrait garantir le paiement des mensualités, sans trop de risque puisque les conducteurs auraient les moyens de rembourser grâce aux économies de carburant.

Et ça n’existe pas déjà ?

Le leasing de voiture électrique, oui, mais c'est inaccessible. Et ce n'est pas facile de trouver les mécanismes de subventions. BNP Paribas y travaille avec l’Adie, l’association pour le micro crédit, depuis un moment. Entreprise & Pauvreté, une association qui réunit les grandes entreprises, y réfléchit avec Renault et les hôpitaux de Paris, pour permettre aux aide soignants d'accéder au véhicule électrique.

Mais il y a deux obstacles: on s’adresse à la clientèle du Bon coin, pas à celle des concessions automobiles et au leasing. Il y a surtout le prix des voitures. Le système pourrait fonctionner avec la Dacia Spring, la moins chère des électriques, Mais elle est fabriquée en Chine, pas vraiment le rêve de made in France des candidats à la présidentielle.

