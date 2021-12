Aux Etats-Unis, un patron a licencié 900 personnes en moins de trois minutes, sans les rencontrer, simplement en leur parlant par le système de visio conférence Zoom.

Une femme participe à une réunion sur Zoom © Getty / Halfpoint Images

En 2 minutes et 33 secondes exactement, Mathilde, ce patron a viré 9% de ses effectifs, selon la presse américaine. Lui parle même de 15%. . Alors je vous donne tout de suite le nom de la société. Elle s’appelle Better.com. Better, ça veut dire meilleur. Tout simplement, on croit rêver.

Cette société vous ne la connaissez pas, car elle n’opère pas en Europe. Elle est américaine et son activité c’est de vendre du crédit immobilier, des assurances habitation aussi. Avec une promesse: faire mieux que les acteurs traditionnels, plus rapide, plus simple, et évidemment tout en ligne.

Une des salariées qui était convoquée à cette réunion Zoom par Vishal Garg, c’est le nom du PDG et fondateur, a filmé sur son portable l’écran de son ordinateur. On l’entend dire: “oh non, ce n’est pas possible, pas avec tout ce qu’on a fait pour l’entreprise”. Mais pour elle comme pour les autres, le couperet tombe. “Si vous avez été conviés à cet appel, dit le patron, vous faites partie du groupe des malchanceux. Votre contrat s’arrête immédiatement”.

Et cette vidéo est devenue virale.

Vishal Garg CEO of Better.com fires 900 employees over Zoom meeting - footage

Et si vous la regardez vous comprendrez tout de suite pourquoi: le patron est blafard, un peu mal à l’aise mais pas tant que ça. Il s’apitoie surtout sur lui-même en expliquant que c’est la deuxième fois qu’il fait ça et que la première fois il a pleuré.

Il met ces licenciements brutaux sur le dos du marché qui n’est plus ce qu’il était. Il reproche aussi à ses salariés leur productivité. Il les a dénigrés devant ceux qui restent dans l’entreprise. Et e n’est pas la première qu’il le faisait.

On ne sait pas ce qui est le plus choquant dans cette affaire, la méthode, le calendrier, juste avant les fêtes, ou le fait que la patron ait levé 750 millions de dollars sur les marchés financiers une semaine plus tôt pour financer sa croissance.

Quelle leçon en tirez-vous ?

Plusieurs Mathilde. On parle beaucoup de “ la grande démission” des salariés américains, qui préfèrent devenir indépendants ou prendre leur retraite plutôt que de revenir en entreprise. ça ne surprend pas quand on entend ça.

La deuxième, c’est les limites de ce secteur des fintech, des sociétés qui proposent un service bancaire en sélectionnant les meilleurs clients, en cassant les prix. Leur but, c’est de grossir vite et de se revendre au plus offrant dès qu’elles peuvent, en enrichissant leurs fondateurs. Entre temps, elles détruisent beaucoup d’emplois dans les banques classiques.

On peut s’interroger aussi sur la responsabilité des actionnaires qui leur apportent l’argent: le fonds japonais Softbank, la banque Goldman Sachs, American Express qui devraient mieux choisir les dirigeants.