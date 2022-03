Il faut croire que les mouvements MeToo et BalanceTonPorc n’ont pas suffi. Quatre ans après la libération de la parole, les violences sexuelles et sexistes sont encore largement répandus dans les entreprises.

Les violences sexuelles persistent © Getty / Malte Mueller

Le cabinet Ekilibre, spécialisé dans les risques psychosociaux, vient de publier un observatoire sur le sujet. Et le constat est sans appel. Rien que l’année dernière, 6 salariés sur dix ont été confrontés à des agissements à connotation sexiste ou sexuelle au travail.

Le pire, c’est que 18% des femmes interrogées disent que ça augmente.

Comment se caractérisent ces agissements ?

Dans la majorité des cas, il s’agit de ce que leurs auteurs qualifient de "blagues". Mais il faut aussi compter sur les remarques déplacées sur le physique, les propos obscènes, voire carrément des propositions sexuelles.

Il convient de rappeler que ces actes ont des conséquences réelles. L’initiative Stop au sexisme ordinaire rappelle qu'être victime de tels propos se traduit par une baisse de la confiance en soi.

Certaines entreprises sont plus en retard que d’autres

Et l’observatoire note que le plus mauvais élève est le service public.

Plus d’un quart des fonctionnaires se plaignent par exemple de regards insistants, de sifflements et de gestes grossiers.

Il est aussi intéressant de noter qu’on n’est plus dans le cliché du patron graveleux, puisque en grande majorité ces violences sexuelles et sexistes proviennent d’un collègue. Et, dans deux tiers des cas, d'un homme…

Pourquoi différencie-t-on le harcèlement sexuel et sexiste ?

Parce que ça recouvre des problématiques différentes. Il faut lutter à la fois contre les agissements sexuels contre une personne, et contre le sexisme ordinaire.

C'est-à-dire les blagues sexistes, les stéréotypes basés sur le genre ou ces interpellations familières comme "ma petite".

A partir de demain, ces comportements dégradants seront, s'ils sont répétés, considérés comme du harcèlement. Et punis de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Alors, quelle serait la solution ?

"Les trois piliers du changement que sont l’éducation, les médias et les entreprises", résume le paléoanthropologue Pascal Picq, dans son livre "Et l’évolution créa la femme".

Et dans les entreprises, ça passe par toujours plus de sensibilisation. D’ailleurs, dans le sondage, deux tiers des personnes réclament plus d’actions de formation.

Une autre proposition, de Jean-Claude Villette, directeur du cabinet Ekilibre : il faut aussi "renforcer la relation de confiance entre salariés et ressources humaines".

En effet, les personnes victimes de violences disent qu’elles ont reçu du soutien avant tout de leurs collègues, les RH et la médecine du travail sont citées en dernier...