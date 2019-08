Nos deux iconoclastes, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, nous proposent de démonter ici le plus grand mythe fondateur de l’école républicaine : la grammaire scolaire. Et ceci avec le soutien d'André Chervel, remarquable linguiste, grammairien et historien français.

La grammaire, cauchemar de générations entières ? © Getty / Isabelle Solano

Historiquement, c'est le dix-neuvième siècle qui voit la sacralisation de l'orthographe.

Dans son ouvrage remarquable, Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français, le linguiste André Chervel retrace l’histoire de la grammaire scolaire du début du dix-neuvième siècle à nos jours et éclaire certains aspects de notre rapport conflictuel à la langue française.

André Chervel, chercheur en histoire au sein du Service d'Histoire de l'Éducation, s'exprime ainsi :

La grammaire scolaire utilise des méthodes terroristes pour faire taire toute forme de réflexion grammaticale critique au profit d’une prière républicaine fondée sur le par cœur !

Bibliographie