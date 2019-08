Pour rendre à César ce qui lui appartient, nos deux compères, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, ont choisi de consacrer ce dernier volet de leur émission à tous ceux sans lesquels celle-ci n'aurait pu exister : les linguistes, dont les travaux ont alimenté réflexion et prise de conscience par rapport à la langue française.

La langue française et les linguistes © Getty / anouchka

Jean-Marie Klinkenberg, Président du Conseil de la Langue de Belgique :

Jean-Marie Klinkenberg s'intéresse à la linguistique générale et à la politique linguistique et culturelle, et renouvelle notre intelligence des cultures francophones.

📖 La langue dans la cité (Vivre et penser l'équité culturelle), cet essai a reçu le Prix annuel du livre politique 2016.

Marc Wilmet, savant, philologue, linguiste et grammairien, professeur à l'Université Libre de Bruxelles.

Ce linguiste remarquable, qui défendait la grammaire en tant que « chemin critique pour réfléchir au fonctionnement de la langue », est décédé en novembre 2018.

📖 Grammaire critique du français. 5e édition entièrement revue. Bruxelles: De Boeck, Duculot; 2010. 768 p.

📖 Le participe passé autrement : protocole d’accord, exercices et corrigés. Paris; Bruxelles : Duculot; 1999.

Maria Candéa et Laélia Véron

Ces deux linguistes nous encouragent à nous emparer de la langue et dénichent les présupposés des règles soi-disant immuables de l'orthographe ou de la grammaire.

📖 Le français est à nous, Petit manuel d’émancipation linguistique, paru aux éditions de la Découverte, éditions que vous retrouvez sur Youtube pour cet entretien avec les deux linguistes :

André Chervel, Docteur ès Lettres, agrégé de grammaire :

André Chervel propose une théorie nouvelle des « disciplines scolaires » en développant le concept d'Histoire de l'enseignement du français.

📖 Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français, Histoire de la grammaire scolaire, Paris, Payot, 1977, réédition, 1981, sous le titre Histoire de la grammaire scolaire, Petite Bibliothèque Payot.

Dan Van Reamdonck, professeur de linguistique française à l'Université Libre de Bruxelles et également directeur du département de Langues et Littératures :

Dans ses publications et ses recherches, Dan Van Reamdonck développe une action contre le coût social d’une non-maîtrise de l’outil langue.

📖 Subordination inverse et inversion subordonnante

Éliane Viennot, professeuse* émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne :

Féministe, elle est historienne de la littérature et critique littéraire française, elle s’intéresse plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique.

📖 L’Académie contre la langue française: le dossier « féminisation ». Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe ; 2015. 216 p. (Collection xx-y-z).

Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l’université Rennes2,

Aujourd’hui, Philippe Blanchet est le grand spécialiste des questions de discrimination par la langue.

📖 Je n’ai plus osé ouvrir la bouche... : Témoignages de glottophobie vécue et moyens de se défendre. par Blanchet P, Conan SC. 2018.

Sandrine Ollinger, ingénieure d'études et chercheuse à ATILF - CNRS / Université Nancy 2 :

📖 Regroupement de structures de dérivations lexicales par raisonnement analogique

Médéric Gasquet Cyrus, maître de conférence en sociolinguistique à l'Université d'Aix-Marseille :

En tant que spécialiste du parler marseillais, Médéric Gasquet-Cyrus tient également une chronique sur France Bleu Provence, intitulée Dîtes-le en marseillais.

📖 Dites-le en marseillais ! : chroniques radiophoniques. Cabriès : le Fioupélan; 2018.

Bernard Cerquiglini, agrégé de lettres modernes et Docteur ès lettres, il est professeur de linguistique à l'université Paris VII :

Auteur de nombreuses publications, Bernard Cerquiglini affirme, entre autres, que l'histoire de la langue française montre une inégalité hommes-femmes.

📖 Le (La) Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms

Il présente également l'émission linguistique quotidienne de format court Merci professeur ! sur TV5 Monde.

Philippe Hambye, sociolinguiste, professeur de linguistique française à l’Université de Louvain (UCL, Belgique) :

Philippe Hambye mène des recherches en sociolinguistique, sur la variation des usages et des normes du français dans l’espace francophone, sur les pratiques langagières en milieu scolaire et en milieu de travail et sur les politiques linguistiques.

📖 Maîtrise du français et intégration - Des idées reçues, revues et corrigées

📖 Le salut par l’alternance. Sociologie du rapprochement école-entreprise. Hambye P, Siroux J-L. Paris : La Dispute Editions ; 2018.

Marie-Louise Moreau, Présidente de la commission Féminisation du Conseil de la langue française et de la politique linguistique :

Ces dernières années, Marie-Louise Moreau se consacre aux questions touchant à la norme et aux normes, à la relation entre langage et identité, aux représentations et à la politique linguistique sur les terrains de la Belgique et de l'Afrique francophones.

📖 Féminiser ? Vraiment pas sorcier ! La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres

Christophe Benzitoun, linguiste Maître de conférences en sciences du langage à l'Université Nancy 2 & ATILF

📖 Et si demain on voulait élaborer une grammaire du français parlé sur corpus… la question des données

Linguisticae

Sur Youtube, la chaîne Linguisticae sert à comprendre d'où viennent les mots, les langues, et comment le langage évolue.

📖 Les autres ne savent plus écrire. 2017. par Linguisticae (Xmontezuma Filstroff R.)

Cette liste encore longue vous promet de belles heures de lecture et de découverte !