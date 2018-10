Soirée-Hommage à Charles Aznavour sur France Inter animée par Didier Varrod, entouré de nombreux invités, avec des extraits des entretiens que Charles Aznavour a accordés à France Inter comme entre autres dans "Boomerang" d’Augustin Trappenard, "La Bande Originale" de Nagui.

Photo de Charles Aznavour prise à Paris, le 16 novembre 2017. © AFP / JOEL SAGET

Un monument s'en est allé

Charles Aznavour est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à son domicile dans les Alpilles (sud de la France). Le chanteur était âgé de 94 ans.

L'auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain était l'une des légendes de la chanson française

Avec 180 millions de disques vendus à travers le monde, Charles Aznavour était l'un des chanteurs français les plus connus dans l'Hexagone et à l'international avec plus de soixante-dix ans de carrière, plus de quarante ans de succès, plus de 1 400 chansons, dont une centaine d’anthologie, six langues chantées, des milliers de concerts donnés dans quatre-vingt-deux pays

En fin d'année, une mini-tournée l'attendait en France. Ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, avait dû annuler quelques concerts. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche après une chute. Ce soir, Didier Varrod rendra hommage à ce grand artiste avec des invités et des documents d'archives.

À nos micros se succéderont Françoise Fabian, Benjamin Biolay, Laurent Delmas, Robert Guédiguian, Olivia Ruiz, Gérard Gérard Davoust et bien d'autres.

