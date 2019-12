Hommage dès 22h à Anna Karina. Une soirée présentée par Laurent Delmas, avec les témoignages de Stéphane Lerouge et Barbara Carlotti et la rediffusions de l'émission "EclectiK" de Rebecca Manzoni (2010).

Anna Karina, dans "Vivre sa vie" de Jean-Luc Godard, réalisateur dont elle fut la muse © Maxppp / Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS

Des yeux pétillants sous une frange noire, une jeune femme qui sautille sous des pins, une religieuse intense... "C'est vraiment un pan de l'histoire du cinéma qui disparaît" : de Godard à Visconti, de Rivette à Varda, Anna Karina a marqué le cinéma de son empreinte.

Son nom est à jamais associé à la Nouvelle Vague et au cinéma de Jean-Luc Godard avec lequel elle vécut trois ans et tourna huit films.

Anna Karina s'est éteinte dimanche 14 décembre, à 79 ans. France Inter lui rend hommage. Une soirée avec la rediffusions de deux grands entretiens récents qu'elle avait accordés : en 2010 pour un "EclectiK" en roue libre avec Rebecca Manzoni, et en 2018 pour le magazine de la culture d'Augustin Trapenard.

"Qu'est-ce que je peux faire ? J'sais pas quoi faire !" clamait-elle dans Pierrot le Fou.

Nous, nous pouvons monter le son et l'écouter.

Bonne soirée.

Stéphane Lerouge : "Elle a cette grâce, alors qu'elle n'a jamais pris un cours de chant"

L'éditeur de la musique et de la chanson de films chez Universal revient sur les titres interprétés par Anna Karina : "Elle avait une passion spontanée, instinctive pour le chant". La chanson est restée un fil rouge dans sa vie. Chez Arcady, chez Rivette... "La mythologie l'a rattrapée quand Jonathan Demme lui demande de jouer son propre rôle dans le remake de "Charade" : La Vérité sur Charlie. Karina joue Karina. Il y a un effet miroir dans cette scène".

La vie est magnifique, écrite par Duhamel, qui disait : "Anna a un instinct, une facilité absolument déconcertants"

Barbara Carlotti : "C'était une femme libre"

Barbara Carlotti, qui a repris plusieurs chansons d'Anna Karina : "Anna Karina c'est une histoire d'amour avec le cinéma et la chanson. On ne peut pas séparer les deux. Mais qui finit toujours dans un éclat de rire ! (...) Elle pouvait chanter, jouer, danser avec cette légèreté savoureuse et rare."

Aller plus loin