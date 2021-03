Emission spéciale, présentée par Laurent Delmas. Entre archives et témoignages, retour sur la carrière d'un grand cinéaste cinéphile

Bertrand Tavernier © Getty

Tout a commencé pour nous en 1974, avec les premières images de L'horloger de Saint-Paul, une petite fille à l'intérieur d'un train de nuit qui regarde une voiture brûlée sur une musique très rythmée de Philippe Sarde. Cette petite fille s'appelle Tiffany Tavernier et c'est son père, Bertrand, qui est derrière la caméra pour son premier long métrage de fiction.

21 autres suivront jusqu'à 2013 et son Quai d'Orsay. Le cinéma et rien d'autre pour détourner le titre de l'un des films de Bertrand Tavernier. Le cinéma, partout et toujours comme un immense appétit de films jamais assouvi. Avec, dans les premiers films, un double de cinéma étonnant en la personne de Philippe Noiret, dans la peau d'un horloger de Lyon, d'un régent de France, d'un juge d'Ardèche, d'un flic d'Afrique ou d'un militaire du 14-18. De quoi nous identifier aussi à ces rôles pétris de doutes et d'humanité. Et Bertrand Tavernier était ainsi un truculents pudique, un outre-mangeur gourmet, mais aussi un coeur tout brut, capable de se révolter haut et fort.

Si on citait chaque titre de ses films, histoire de convoquer nos souvenirs, nos émotions, de réveiller des images enfouies portées par Noiret et Christine, Pascal Marielle, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Piccoli, Romy Schneider, Michel Aumont et tant d'autres encore. Citer chaque titre de film, puisque c'est d'abord ainsi que Bertrand Tavernier est entré dans nos vies et nous a donné régulièrement de ses nouvelles.

L'horloger de Saint-Paul

Que la fête commence

Le juge et l'assassin

Des enfants gâtés

La mort en direct

Une semaine de vacances

Coup de torchon

Un dimanche à la campagne

Autour de minuit

La passion, Béatrice

La vie et rien d'autre

Daddy Nostalgie

L 627

La fille de d'Artagnan

L'appat

Capitaine Conan

Ça commence aujourd'hui

Laissez passer

Holly Lola

Dans la brume électrique

La princesse de Montpensier

Quai d'Orsay

Il avait le cinéma chevillé au corps, un rapport affectif, affectueux et terriblement communicatif. C'était un cinéaste qui aimait le cinéma. Et ce n'est pas toujours un pléonasme.

Pendant ces deux heures, nous vous invitons à un voyage dans le cinéma de Bertrand Tavernier avec, par ordre d'apparition sur l'écran, Laurent Heynemann, Stéphane Lerouge, Philippe Torreton, Michel Hazanavicius, Julie Gayet, Thomas Chabrol, Michel Alexandre et d'autres encore.

Philippe Torreton a tourné quatre films sous la direction de Bertrand Tavernier : "C'est une part de ma vie. Ces quatre films ont représenté presque une décade à le côtoyer, à diner avec lui à préparer des films, à en regarder. Il m'a fait découvrir plein de choses. Des musiques, des livres, des gens, des univers.

Il était d'une grande timidité et le rapport humain, lui était compliqué, comme nous on l'entend, c'est à dire, dire bonjour. Prendre des nouvelles des uns et des autres. Tout ça, il ne savait pas très bien faire. Il regardait tout le temps par terre quand il parlait en public. Effectivement, le nombre de débats qu'on a fait après les films où il se faisait violence pour parler aux autres. Le moyen qu'il avait trouvé, c'était le cinéma. Donc, que vous conseiller des films, ce n'était pas professorale de sa part. C'était une façon de vous témoigner son amitié, son respect, son envie de communiquer avec vous. Il fallait que ça passe par le cinéma. En dehors, i était très malhabile."

C'était vraiment un albatros. Il est bien que quand il vole avec une caméra, mais quand il se pose par terre, c'était compliqué pour lui.

C'est sur une scène de théâtre que Tavernier a découvert Philippe Torreton : "Là où il était très fort, c'était pour choisir ses acteurs. Il passait beaucoup de soins, beaucoup de temps aussi à choisir, à aller voir les acteurs là où ils étaient, là où ils jouaient, partout dans le théâtre privé, dans le théâtre subventionné, à Paris et en province. C'est un des rares réalisateurs qui étaient autant dans les salles de théâtre et du coup, il avait une grande connaissance des acteurs. Il y prenait beaucoup de soin à choisir, même pour les tout petits rôles. Il voulait que ça sonne juste et c'était sa façon de diriger, c'était dans le casting, dans le fait de vous choisir. En revanche, les quelques rares fois où ça se passait pas très bien, il était un peu embêté parce qu'on rejoint le rapport humain."

Ainsi, Philippe Torreton se souvient de la préparation de Capitaine Conan : "Il ne m'a jamais parlé du personnage. Paradoxalement, jamais. La seule chose qu'il m'ait dite, c'était bien avant le tournage. A l'occasion d'une lecture où il avait dit des choses à tout le monde, sauf à moi. Donc à la fin, je lui dis 'mais la façon dont j'ai lu le rôle, ça va?'

Oui, oui, il dit :'moi, de toute façon, je voudrais qu'on ait du mal à te suivre.'

Alors, je lui dis 'mais comment ça ?'

'Je voudrais qu'on soit embêté avec la caméra à te suivre. C'est toi qui donne le ton du film, le rythme du film et c'est à nous de nous adapter à toi et pas l'inverse.'

C'est tout ce qu'il m'a dit, mais c'est fondamental."

Un cinéaste engagé et cinéphile

Michel Hazanavicius : "C'était un concentré de bienveillance. Il fait partie dans cette génération de réalisateurs, il fait partie des gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, avec le sourire, comme d'autres, comme Costa-Gavras, comme Lelouch, comme Alain Corneau. Voilà des gens qui étaient aussi investis dans les organisations professionnelles, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général. Donc, un investissement qui était au delà de leur métier de réalisateur ou scénariste ou producteur. Et donc, ils se battaient un peu pour l'intérêt général. Ils vous accueillaient à bras ouverts et en vous parlant de cinéma et en vous parlant de vos films avec une cinéphilie ultra joyeuse."

Il y avait quelque chose de très agréable, très convivial, très facile. C'est quelqu'un qui vous faisait vraiment du bien.

"Moi, c'est le puits de culture qui va me manquer. Je vous dis franchement, moi, dès que j'avais un doute sur quelque chose, c'était plus fiable. Je suis en train de travailler sur un film. Je cherchais une anecdote à un moment qui parle de cinéma, c'est Bertrand que j'ai appelé. C'était il y a un mois et demi. Il m'a raconté tout de suite cinq anecdotes qui allaient dans le truc. Et puis il m'a rappelé trois heures après pour m'en raconter cinq autres.

Ce que j'adorais chez lui, c'était comment s'exprimait cette espèce de cinéphilie sans fond, où il passait toujours de ce qui avait bien dans un film à ce qu'il y avait bien dans un autre film. C'est à dire qu'un acteur lui faisait penser à la scène d'un film qui était extraordinaire, qui lui faisait penser à une scène dans un autre film un peu similaire, extraordinaire pour d'autres raisons qui lui faisait penser à un autre film qui était très mauvais, mais dans lequel il y avait une actrice qui était géniale, qui avait joué dans un film. C'était une espèce de jeu de piste. Quand vous mettiez le doigt dans cette discussion là, ce qui l'arrêtait, c'était la fatigue ou un autre rendez vous. Mais dans tous les cas, il y a là un truc hyper joyeux parce que c'était toujours même dans les films pas terribles, il trouvait le truc qu'il adorait.

En plus les films pas terribles, c'était son dada. Le rire de Bertrand quand il vous parlait d'un film mauvais, mais mauvais avec bienveillance, voir jusqu'où les mecs pouvaient aller, c'était son grand plaisir."

Bertrand Tavernier sur France Inter