Emission spéciale pour évoquer l'un de nos derniers monstres sacrés.

Jean-Paul Belmondo dans "Itinéraire d'un enfant gâté" de Claude Lelouch © AFP / Collection Christophe L

On a beau savoir que personne n'est éternel, ça nous étonne toujours. Quand on apprend la mort d'un homme avec lequel nous avons le sentiment d'avoir grandi. On est triste quand on perd un visage, un personnage aussi familier. Mais que la soirée soit aussi celle qui rend hommage à un acteur qui nous a donné tellement de plaisir.

Aux côtés de Fabienne Sintès, Laurent Delmas pour évoquer l'acteur Belmondo, et ceux qui l'ont connu devant et derrière la caméra.

Laurent Delmas : "Il faut prendre Belmondo comme un bloc, parce que c'est aussi ça, un acteur. C'est d'abord quelqu'un qui est dans les mains de plusieurs cinéastes qui peuvent être très différents. Et quand on aime un acteur, on est aussi ses différentes facettes. On aime qu'il nous surprenne chez Godard puis qu'il nous impressionne sur un métro aérien."

Belmondo, c'est une voix. C'est cette voix absolument indéfinissable, cette gouaille parisienne

La Nouvelle Vague refuse la notion de star façon Hollywood, ou française, façon Gabin. Belmondo sera l'exception, Laurent Delmas : "Belmondo n'est pas une star à ce moment là. Mais Belmondo incarne l'exception par rapport aux acteurs référencés Nouvelle Vague que sont Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, des gens comme ça, Belmondo détonne dans le paysage là."