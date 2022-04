France Inter rend hommage à Arno en vous proposant de (ré)écouter des moments exceptionnels : Des entretiens avec Augustin Trapenard, Rebecca Manzoni, Vincent Josse, Le cinéma d'Arno avec Laurent Delmas et un concert à Londres

Une soirée présentée par Aline Afanoukoé

Boomerang

L'un de ses derniers entretiens, c'est à Augustin Trapenard qu'il l'a donné. Un moment suspendu, hors du temps, terriblement vrai et émouvant. Arno reçoit Bommerang à l’Archiduc, une salle de concert en plein cœur de Bruxelles. Il est plein enregistrement de son nouvel album, qui doit sortir avant l'été.

"J’ai eu une vie merveilleuse, confie-t-il à Augustin, j’ai voyagé partout dans le monde grâce à la musique, j’ai joui de la vie. Je prends ce bonheur avec moi. Merci la vie ! Mais maintenant, dans mon état… Aujourd’hui prime".

Live in London

Un concert donné dans le cadre de la journée spéciale organisée par France Inter à Londres pour célébrer le 70è anniversaire de l'Appel du 18 juin. Ce soir là Arno avait chanté sur la scène mythique du Koko. Un concert unique, créé spécialement pour le public anglais et les auditeurs français.

Set List

Brussels

Mademoiselle

All the Young Dudes (David Bowie cover) (with Camille O’Sullivan)

Quelqu'un a touché à ma femme

I Want to Break Free (Queen cover) (with Arthur H)

The Partisan (Leonard Cohen cover) (with Jane Birkin)

Putain putain (T.C. Matic song)

Les yeux de ma mère

Les filles du bord de mer (Adamo cover)

Sea Lion Woman ([traditional] cover) (with Katie Melua)

Oh la la la

Pop N Co

C'est également à l'Archiduc que Arno a donné rendez-vous à Rebecca Manzoni. Derrière le piano, sa place habituelle, il évoque son parcours, ses inspirations, ses doutes, sa musique.

Ciné qui chante

On ne le sait pas toujours, mais Arno a composé plusieurs musiques de films pour Blier, Piccoli, Vernoux et Durringer, entre autres. Et des cinéastes ont par ailleurs utilisé ses chansons. Et puis le chanteur a fait l'acteur, à l'occasion. Invité de Laurent Delmas, il s'était plié aux règles de l'émission et avait composé sa playlist de musiques de films.

L'atelier

C'est à Bristol que Vincent Josse à rejoint Arno. C'était aussi à l'occasion de la sortie d'un nouvel album. Il y était en compagnie de John Parish. Producteur et ingénieur du son, c'est lui qui réalisait le disque d'Arno.