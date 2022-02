Reda Kateb est à l'affiche du film "Les Promesses" de Thomas Kruithof, où il joue le directeur de cabinet d'Isabelle Huppert.

L'acteur Reda Kateb le 12 mars 2021 à Paris © Getty / Pierre Villard/Pool/SC Pool - Corbis

Bonsoir à tous…Bienvenue dans Hors Piste… L’émission qui commence là où l’actualité s’arrête… Il est né un 15 janvier… (Comme Molière ou Martin Luther King… ) Mais lui, c’était il y a 45 ans… / Quand on le voit apparaître sur un écran, on ne l’oublie pas… Parce qu’il a “une gueule” comme on dit (ce qui finit par l’agacer). Mais surtout parce qu’il incarne ses personnages avec une profondeur qui en devient parfois troublante… / Fermez les yeux et pensez à “Hippocrate”... A “Un prophète”... A “Mafiosa”... A “En Thérapie” ou encore à “Engrenages”... Et vous allez voir son visage se dessiner…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Les Promesses" de Thomas Kruithof est actuellement en salles

La programmation musicale

Nearer Blessed Lord de Nina Simone , le choix de Reda Kateb

"Masque d'or" de Fishbach