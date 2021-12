Nicola Sirkis

L'auteur-compositeur-interprète, chanteur, et musicien Nicola Sirkis © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Bienvenue dans Hors -Piste… L’émission qui commence là où l’actualité s’arrête… Si je vous parle du 10 mai 1981, vous allez sans doute penser instantanément à l’élection de François Mitterrand… Sauf que ce jour là, il s’est passé quelque chose de beaucoup plus important pour vos oreilles : la naissance du groupe Indochine… 40 ans plus tard, Indochine est toujours là… Plus que jamais même… Indochine qui remplit des stades… Indochine qui parle à plusieurs générations… Indochine dont le leader, le chanteur, l’âme, la sensibilité a accepté de passer une heure avec nous… Ce soir, Nicola SIRKIS est dans “HORS- PISTE”