Michel Legrand, 1970 © AFP

Il a conquis la France et déjà Michel Legrand part à la conquête des USA ! Sans commande, il débarque en Californie avec femme et enfant ! Le pays du printemps éternel où les compositeurs de musique de films se réunissent et c’est grâce à l’un d’entre eux qu’il est engagé pour créer la musique du film L’Affaire Thomas Crown !

Un film entièrement monté à partir de la partition de Michel Legrand, une première dans l’histoire du cinéma qui se solde par un oscar ! Pourtant Michel Legrand est absent lors de la cérémonie pour recevoir sa statuette, il souffre d’une dépression terrible qui le fait rentrer définitivement en France.

Avec la participation de Benjamin Legrand Fils/ Benjamin Legrand Frère/ Macha Méril, épouse et comédienne/ Xavier Beauvois, ami et cinéaste / Alan Bergmann, parolier/ Erik Berchot, pianiste / Stéphane Lerouge, biographe/ Laurent Delmas, journaliste

