Si les hommes doivent aux kangourous de pouvoir porter des slips confortables, c’est grâce à Annette Kellerman, une australienne visionnaire, que les femmes peuvent se baigner dans un maillot une pièce !

La nageuse et actrice de cinéma muet australienne Annette Kellerman, en 1911. Elle joua le rôle d'une sirène dans de nombreux films et était surnommée "The Diving Venus" © Getty / Hulton Archive

Annette Kellermann voit le jour, en Nouvelle Galles du Sud, en Australie, le 6 juillet 1886. Ayant contracté la polio à l’âge de six ans, elle est appareillée pour se déplacer et prend alors goût à la natation, prescrite pour stimuler ses jambes. A 15 ans, elle recouvre la marche, persévère dans ce sport, et pratique aussi le plongeon. En 1905, à 19 ans, elle est la première femme à tenter la traversée de la Manche à la nage, échouant de peu dans une eau à 11 °. Elle participe à des marathons sur le Danube et sur la Tamise. A une épreuve de natation sur la Seine à Paris, seule femme sur les 27 participants, elle arrive 4ème.

En 1907, aux USA, à Boston, sur la plage de Revere, Annette est arrêtée, non sans résistance. Motif invoqué ? « Tenue indécente » : son maillot moulant et sans manches, découvre ses bras, exposant cuisses et jambes à la vue de tous. Annette, défiant l’interdit, récidive avec des amies, à chaque fois au prix d’arrestations mouvementées. Un juge tranchera : Annette arguant qu’il n’est pas possible de nager vêtue d’un pantalon et d’une robe, le magistrat autorise le port du maillot une pièce, à condition que les nageuses portent une robe avant d’entrer dans l’eau. La presse s’est fait l’écho de ces arrestations, Annette devient populaire et finalement les femmes américaines sont autorisées à porter un maillot une pièce, une façon d’affirmer le droit à disposer de son corps.

Toujours en avance, la jeune femme crée alors sa propre ligne de maillots et « Kellerman » devient un nom commun. Autant fan de musique que de natation, elle organise des ballets aquatiques, inventant ainsi la natation synchronisée ! Des spectacles qui encourageront vivement les femmes à pratiquer la natation.

Bientôt voici Annette Kellermann vedette de cinéma. En 1916, dans ‘’Neptune‘s daughter’’ (La fille des Dieux), elle est la première actrice à apparaître nue dans un film d'une production hollywoodienne traditionnelle... Nue ou presque car sans maillot, telle la Vénus sortant des flots de Boticelli, elle est drapée de ses longs cheveux qui ondulent au gré du courant ! En 1952, Esther William incarnera Annette dans un biopic intitulée La Première Sirène.

Femme d’affaire avisée, Annette ouvre des spas, des magasins d’alimentation diététique et, toujours en avance sur son temps, publie des livres sur la santé et le bien être. De retour en Australie pendant la seconde guerre mondiale, elle organise des ballets nautiques au profit de la Croix Rouge.

Le 6 novembre 1975, Annette Kellermann fait le grand plongeon dans l’au-delà. Ses cendres seront dispersées au large de la Grande Barrière de Corail. Puissent les coraux ne jamais mourir pour toujours fleurir sa mémoire