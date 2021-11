Marwa attend depuis 10 jours dans un hôtel au nord de l'Afghanistan avec 200 autres personnes. Elle espère quitter le pays avec son mari, les bus partent et reviennent de l'aéroport et elle attend son tour. Elle a enregistré les sons du quotidien suspendu, dans cet étrange hôtel au nord du pays.

La silhouette de Marwa, dessinée devant une photo de Kaboul la nuit, prise par son amie Raha © Radio France / Raha

'Inside Kaboul', c'est le récit du quotidien de deux jeunes afghanes, construit à partir des sons qu'elles envoient d'Afghanistan.

Marwa, 22 ans, racontait dans un des derniers épisodes, son départ de Kaboul pour tenter de quitter l’Afghanistan. Elle était arrivée de nuit dans un hôtel de cinq étages, à Mazar Sharif, proche de la frontière ouzbèke et proche aussi d’un aéroport par lequel elle espère être évacuée. Elle se retrouve pour la première fois de sa vie, loin de sa famille. Elle racontait dans un épisode précédent qu’elle s’était mariée au début de cet été, avec son amoureux de longue date, mais elle restait vivre avec ses parents, ses frères et sœurs, en attendant de réunir les sous pour vivre en couple. Et puis, il y a eu l’arrivée des talibans en août, et cette possibilité de quitter le pays. Les voilà donc à deux. Elle a enregistré et envoyé les sons de ce quotidien si particulier depuis 10 jours.. On les a mises bout à bout et on commence avec l’ambiance d’un repas partagé avec son mari, dans leur petite chambre..

TRADUCTION

On est dans la cour de l’hôtel et une des filles qui attend avec nous une évacuation a son anniversaire aujourd'hui .. quelqu’un a apporté un gâteau, du thé et je peux voir des enfants qui nous regardent et jouent dans la cour, il y en a trois aussi qui nous regardent depuis le 3e étage. La météo dans le nord de l’Afghanistan et à Mazar est plus chaud qu’à Kaboul, mais aujourd’hui c’est un peu mieux que les derniers jours

Je vois des hommes qui discutent dans le corridor, nous on est 13, 8 hommes et 5 femmes, elle coupe le gâteau, elle a 22 ans aujourd’hui..

Voilà le son de la prière de l’adan que j’entends de la fenêtre de notre chambre à Mazar, ici on voit moins de talibans dans les rues qu’à Kaboul, mais l’impact de leur présence est atroce, j’ai eu une discussion avec un chauffeur de taxi et je lui ai demandé comment était la situation sécuritaire depuis l’été et il m’a dit qu’ils étaient très heureux ici, qu’il y a la paix, mais j’ai dit non, rien ne va, les femmes ne peuvent plus sortir, travailler ou aller à l’école ou l’université, sa réponse était atroce, il m’a dit pourquoi les femmes devraient sortir, aller à l’école ou autre, on est bien comme ça, et les femmes doivent rester à la maison. Et une autre expérience bizarre, on a été dans un restaurant, et le serveur nous a dit de monter à l’étage, les hommes et les femmes, même mariés, ne peuvent plus être ensemble à la même table à Mazar.

Je descends dans la cour de l’hôtel, je sens une petite brise très légère sur mon visage. Il y a deux jours, quatre bus sont arrivés et un groupe de personnes a été évacué de Mazar, je pense qu’ils sont partis à Abu Dhabi, mais deux familles sont revenues, l’une avait un passeport expiré et l’autre annulé, donc les talibans ne les ont pas laissé prendre l’avion. Mais il y a toujours un bus dans la cour, on attend des nouvelles, il est prêt pour bouger, mais on a pas de nouvelles de notre évacuation, voyons voir ce qui va se passer.