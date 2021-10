En pleine nuit, Marwa, 22 ans, a reçu un appel de son mari : il y avait une opportunité de quitter Kaboul pour rejoindre le nord du pays et espérer être évacuée hors d'Afghanistan. Marwa a envoyé des mémos vocaux pour raconter ce départ en exil.

La silhouette de Marwa, dessinée devant une photo de Kaboul la nuit, prise par son amie Raha © Radio France / Raha

Marwa, 22 ans, témoigne ici depuis quelques semaines déjà du terrible bouleversement que représente pour elle l’arrivée des talibans à Kaboul. Dans un précédent épisode, elle avait raconté la perte de son travail, la fuite d’une grande partie de sa famille vers l'étranger. Elle était jusque là restée à Kaboul avec son père et son frère et aussi une tante et une cousine avec qui elle avait osé sortir pour manger une glace. Cette fois, elle raconte un départ. Elle a quitté Kaboul en urgence, seule avec son mari. Ils ont fait de nombreuses heures de route pour rejoindre Mazar-i-Sharif, une petite ville au nord du pays, proche de la frontière ouzbeke où ils espèrent une évacuation.

Dans le prochain épisode, on retrouvera Raha, l'amie de Marwa restée à Kaboul. Dans celui d'après, Marwa racontera l'attente dans l'hôtel où elle attend une évacuation. Voilà ici le message qu'elle a laissé sur what's app pour raconter son départ de Kaboul:

C’était il y a 5 jours, il était 3 h 30 du matin et j’ai reçu un appel de mon mari, j’étais inquiète, je me demandais pourquoi il m’appelait si tard, il m’a dit qu’il fallait qu’on parte pour la ville de Mazar parce qu’il y avait une chance que, de là-bas, on puisse être évacués d’Afghanistan. J’ai eu juste quelques minutes seulement pour préparer mon sac et bouger, je voulais prendre avec moi des souvenirs de ma famille… comme un carnet que j’avais reçu de ma petite sœur et un appareil photo instantané que mon grand frère m’avait offert en 2019 pour mon anniversaire, il l’avait acheté sur Amazon et je l’adorais, mais c’était pas possible.

On avait droit qu’à un sac, parce qu’on ne savait pas à quoi ressemblerait le voyage, on fera peut-être de la voiture, du bus, ou je ne sais pas quoi d’autre et on se retrouvera sans doute dans des camps..

J’ai pris juste 2 ou 3 vêtements, des produits d’hygiène, deux livres, mon passeport, ma carte d’identité, notre certificat de mariage et mon ordinateur portable pour pouvoir reprendre le travail si je suis un jour évacuée d’Afghanistan.

Pendant les heures de voyage, je voulais qu’on s’arrête un peu, c’était notre premier voyage à deux avec mon mari.. mais on nous avait dit de ne marquer aucune pause parce que c’était trop dangereux de s’arrêter.

Depuis la voiture, en chemin, j’ai vu beaucoup d’endroits où j'avais été avec ma famille il y a 10 ans et j’aurais aimé qu’ils soient là, près de moi.

Mon mari et moi, on a quitté nos familles, nos maisons, ,et tout ce qui s’y trouvait.. surtout, j’ai laissé mon père et mon frère derrière, ce sont les seuls membres de ma famille qui sont encore en Afghanistan, ils sont encore à Kaboul.. ils espéraient pour moi pour que je puisse fuir et être en sécurité et ils me manquent.

Je crois que c’est une histoire très courante ici en Afghanistan.. pour tous ceux et celles qui ont dû partir, laisser leur maison et leur famille.

Ça fait 5 jours qu’on attend des nouvelles de notre vol de départ, on est en sécurité, rien n’est très clair, mais on est plus de 200 à attendre une évacuation.

On a tout laissé derrière pour un endroit plus sûr, pour y survivre, j’aurais voulu prendre avec moi ma famille, ma maison, mon pays, et les emmener avec moi dans un endroit plus sûr.. Ces jours-ci, tout me manque, même mes trois petits chatons, mon père, mon frère, ma maison.. je n’ai pu prendre avec moi que mon corps, mais sans mon âme..