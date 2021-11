“Inside Kaboul” c'est une série proposée par deux jeunes femmes afghanes. Elles envoient des messages vocaux pour raconter le quotidien en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. Un jour, il a été possible pour l'une d'elle, Marwa, de partir, d'être évacuée. Elle a tout enregistré.

La silhouette de Marwa, dessinée devant une photo de Kaboul la nuit, prise par son amie Raha © Radio France / Raha

“Inside Kaboul” c'est une série radiophonique proposée par deux jeunes femmes afghanes. Elles envoient des messages vocaux pour raconter leur quotidien en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. Une des deux jeunes filles, Marwa, 22 ans, a trouvé un moyen de quitter Kaboul, de rejoindre le Nord du pays avec son mari pour tenter d’être évacuée. La dernière fois qu’on l’entendait ici, elle parlait de deux bus, garés dans la cour de son hôtel, et elle attendait. Voilà les messages qu'elle a envoyés depuis :

Je viens de recevoir un appel, on doit quitter l'hôtel et on a reçu une adresse à laquelle on doit se rendre dès que possible. On vient d’entrer dans l'aéroport international de Mazar... on a passé 3 checkpoints... on est devant le check in, on attend, au comptoir. L'aéroport est vide, il n’y a personne à part ceux qui sont venus avec nous. On nous dit que les talibans ont leurs propres check points et qu’ils vont vérifier nos papiers, on les a vu passer, mais ils ne nous ont pas encore contrôlés.

On a décollé ! On est dans l'air, mon téléphone est en mode avion pour enregistrer ce mémo, on a passé deux checkpoints de talibans, le vol va durer 2 heures et 40 minutes pour arriver à Abu Dhabi, notre destination, enfin, notre première destination. Je suis impatiente pour la suite et notre quarantaine à Abu Dhabi pour 21 jours mais je suis aussi très inquiète pour ma famille.

Je vois beaucoup de sièges vides dans l’avion, alors qu’il y a des milliers de personnes qui attendent une évacuation, alors que leur vies sont en danger. Je vois des personnes qui se parlent, moi j’écoute de la musique avec mon mari sur ses écouteurs et il y a des enfants qui se promènent dans l'allée et qui mangent des biscuits. L’autre personne à côté de moi est en train de pleurer, elle écrit sur son journal intime et elle pleure, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle pense à sa famille.

C’est notre histoire à tous, je me souviens de la première et dernière fois que j’ai pris l’avion, j’avais peur, mais mon père était près de moi et j’ai pu prendre sa main... mais il n’est plus là, je suis heureuse qu’on soit en vie, qu’on soit dans ce vol, on a quitté l'Afghanistan, mais on a tout laissé derrière, mon père, mon frère, ma terre natale.

J’ai appelé mon père, je voulais lui dire qu’on s'apprêtait à embarquer, mais je n’ai pas pu lui parler, pas même lui dire un mot parce qu’il pleurait et moi aussi, et ça a été pareil pour mon frère, ils sont toujours tous les deux dans cet enfer dans lequel les talibans ont transformé notre pays. Ils sont enfermés et on ne peut rien faire pour eux. On va dans un endroit plus sûr, alors oui, on aura une vie meilleure que celle qu’on avait dans cette situation... mais je ne suis pas heureuse.

J'aimerai toujours l’Afghanistan, je serai toujours amoureuse des rues de Kaboul, je ne sais pas quand je vais pouvoir les revoir, je ne sais pas comment on fait pour supporter cette douleur.

