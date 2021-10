Au début de l'été, Marwa s'était fiancée avec un collègue de travail. Elle vivait à Kaboul avec ses parents et ses 5 frères et soeurs. Et puis les talibans ont occupé la capitale. Presque toute sa famille a été évacuée. Elle n'a pas voulu laisser son fiancé derrière, elle est restée à Kaboul.

La silhouette de Marwa, dessinée devant une photo de Kaboul la nuit, prise par son amie Raha © Radio France / Raha

INSIDE KABOUL c'est une série de récits du quotidien enregistrés par des femmes afghanes depuis l'Afghanistan.

Ces premières semaines, vous entendrez ici deux jeunes femmes : Marwa et Raha*. Elles ont le même âge : 20 - 22 ans, elles viennent de familles nombreuses : 5, 8 frères et sœurs .. Elles ont étudié, étaient collègues de travail et amies avant l’arrivée des Talibans dans Kaboul le 13 août au soir dernier. Depuis, elles ont été séparées et ont accepté d'envoyer l'une et l'autre leurs journaux de bord sonores via des messageries cryptées.

Marwa s'était fiancée au début de l'été avec un collègue de travail. Elle vivait à Kaboul avec ses parents et 5 frères et soeurs. Et puis quand les Talibans ont envahi la capitale afghane, presque toute sa famille a réussi, après plusieurs tentatives et de longues heures d'attente, à être évacuée par les forces américaines. Mais Marwa n'a pas voulu laisser son fiancé, elle est restée derrière, à Kaboul, avec son père et son frère.

Elle a raconté ce qui s'était passé pour elle le jour de l'arrivée des Talibans. Elle est allée s'isoler dans la cour de sa maison pour envoyer ce premier message sonore.

*Les prénoms ont été modifiés.

Merci à Maïa Mazaurette pour la traduction et Antoine Blin pour le mixage.

