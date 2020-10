Subrahmanyam a fait des études en Inde et enseigne actuellement à Yale et au Collège de France. Fort de sa pratique d’une douzaine de langues, il travaille dans quantité de dépôts d’archives. Il en revient à chaque fois persuadé que l’histoire du monde doit se faire par le récit de toutes les connexions qui s’y opèrent

Sanjay Subrahmanyam © Radio France / MB

Prénom : Sanjay

Nom : Subrahmanyam

Né : Le 21 mai 1961 à New Delhi

Famille : Des brahmanes de la haute administration, à l'époque britannique et tout aussi bien après l'indépendance. Son frère dont il ne partage pas les points de vue est actuellement ministre des Affaires étrangères de l'Inde

Etudes : Delhi School of economics

Langues : Une bonne douzaine, dans leur état actuel mais aussi dans leurs états anciens, ce qui lui permet de croiser les archives de l'Europe comme de l'Inde

Postes d'enseignement : Oxford, l'Ecole des Hautes études en sciences sociales... Elu au Collège de France en 2013 à la chaire d'histoire globale, il tient à garder son enseignement à l'UCLA

Œuvres : Parmi ses livres traduits en français, les plus connus sont consacrés à Vasco de Gama et à l'empire portugais d'Asie. Ses personnages préférés sont les marchands, les interprètes, les diplomates, les espions - ce qui est souvent un peu la même chose comme on le sait à Intelligence Service. Dans l'histoire globale, il pratique celle des connecteurs

Sanjay Subrahmanyam au Collège de France

