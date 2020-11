C'était un aristocrate qui pensait contre lui-même. D'un long voyage aux Etats-Unis, en 1831, il rapporta un maitre-livre où sa réflexion balance toujours d'un point de vue à l'autre. Faut-il admirer - ou redouter la démocratie en Amérique ?

Portrait d'Alexis de Tocqueville par Théodore Chassériau © Getty / DEA / G. DAGLI ORTI

Prénom : Alexis

Nom : De Tocqueville

Naissance : 1805. D'une famille légitimiste. Il dédaigna le légitimisme mais respectait les légitimistes

Marié ? A une anglaise roturière et protestante qu'il impose à sa famille

Profession ? Magistrat dans sa jeunesse à la fin de la Restauration. Pour ne pas avoir à prêter serment à Louis Philippe, il partit aux Etats-Unis, muni tout de même d'une mission d'études sur le système pénitentiaire d'outre-Atlantique

Œuvres principales? De la démocratie en Amérique, qui découle de ce voyage et lui valut son élection à l'Académie française à 37 ans. Plus tard, en 1856, L'Ancien Régime et la Révolution

Entre les deux, une carrière politique ? Oui, dans la Manche où était situé son château. Député de Valognes, élu d'abord au suffrage censitaire puis, en 1848, au suffrage universel.

Après le 2 décembre 1851, il quitte la vie politique pour signifier son opposition au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte.

Mort : A Cannes où il s'était retiré, en 1859

