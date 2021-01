Tunisien, colonisé, Juif, Français, Albert Memmi est un métis qui n'appartient à personne. Aussi s'est-il senti appelé à rendre compte des racismes et des dominations en en explorant toutes les faces.

Albert Memmi chez lui à Paris en 2004 © Getty / Marc GANTIER

Nom : Memmi

Prénom : L'employé d'état civil ayant refusé le prénom hébraïque, ce sera Albert

Naissance : Le 15 décembre 1920 à Tunis, dans une famille qui comptera treize enfants

Etudes : Par le miracle d'une série de bourses, le lycée Carnot de la capitale tunisienne et Alger. Ensuite Paris qu'il rejoint sans moyens ni appui en 1945

Mariage : 1946, avec une lorraine aux yeux bleus, catholique, qui achève une agrégation d'allemand. Un ménage qui durera soixante ans

Parcours : Après un retour pour enseigner au pays natal, choisit finalement de vivre et d'enseigner en France. Agrégé de philosophie, docteur en sociologie, il balancera toujours entre ces deux disciplines et trouvera peut-être un point d'équilibre dans la psycho-sociologie.

Tout ce qu'il dit est toujours frappé au coin de l'expérience personnelle vécue et murie.

Œuvres : Innombrables

Son Journal, tenu depuis 1936 les a toujours nourries. On pourrait presque parler de garde-manger. Son édition intégrale commence ce 16 janvier 2021

Ses Portrais constituent une longue série. Portraits du colonisateur, du colonisé, du juif, du décolonisé.

Mais c'est aussi un romancier : La statue de sel, Agar

Parmi les Dictionnaires qu'il rédige aussi, on notera celui qu'il a nommé "A contre-courant" Le titre qui lui va bien

Albert Memmi © Getty / © AFP

Le Musée d'art et d'histoire du judaïsme rendra hommage à Albert Memmi lors d'une soirée spéciale le 20 mai 2021 à 19H, coordonnée et animée par Sonia Fellous (CNRS).

Avec la participation de Paul Memmi, neveu d'Albert Memmi ; Aziz Beddiar et Mourad Esselmi, association Carthago Nostrum ; Margaux Fitoussi, Columbia University, New York ; Alexandre Journo, Paris ; Mhamed Sayadi, université de La Manouba, Tunis ; Moché Uzan, Tunis.