"L'interprétation du rêve" de Freud. Ce livre fondateur de la psychanalyse est l'œuvre d'un explorateur qui, plongeant au plus profond, a transformé la vision que nous avions de notre for intérieur. C'est aussi un ouvrage pour une bonne part collaboratif et le temps qui passe le remet sans cesse en mouvement.

Sigmund Freud en 1932 © Getty / ullstein bild

Prénom : Sigmund

Nom : Freud

Naissance : 6 mai 1856 à Freiberg, aujourd'hui en République tchèque, à l'époque dans l'empire austro-hongrois. La famille s'installe à Vienne en 1860.

Etudes : Docteur en médecine en 1881. Spécialités successives : physiologie et neurologie. Ses premières publications porteront sur les testicules de l'anguille et la cocaïne.

Mariage : Avec Martha Bernays en 1886. La même année, il ouvre son cabinet à Vienne.

Les débuts de la psychanalyse : D'abord il pratique l'auto-analyse à partir de 1895. Le terme psychanalyse apparaît en 1896. Le premier congrès international de psychanalyse se tiendra en 1908 à Salzbourg. Le dernier auquel assistera Freud à Berlin en 1921.

Le maître-livre : L'interprétation des rêves en 1900 qui connaitra moult éditions et révisions.

Le cancer : La première intervention chirurgicale aura lieu dès 1923

L'exil : Dès 1933, les nazis ont brûlé les ouvrages de Freud en Allemagne. Après l'Anschluss, son appartement est perquisitionné par la Gestapo. Ses amis réussissent à le faire passer à Londres où il s'installe l'été 1938. Ses quatre sœurs seront assassinées dans les camps.

Sa mort : A Londres, le 23 septembre 1939. Alors que commence la Deuxième Guerre.

Sigmund Freud © Getty

Ouvrages :

Sigmund Freud L'interprétation du rêve PUF

Bernard Lahire L'interprétation sociologique des rêves La Découverte

Bernard Lahire La part rêvée. L’interprétation sociologique des rêves, volume 2 La Découverte

Sabine Prokhoris L'insaisissable histoire de la psychanalyse PUF

Lydia Marinelli et Andreas Mayer Rêver avec Freud. L'histoire collective de l'Interprétation du rêve Aubier

Elisabeth Roudinesco Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre Seuil

Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis Vocabulaire de la psychanalyse PUF