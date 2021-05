Dirigeant communiste en Italie, Antonio Gramsci était un grand agitateur d’idées. Mussolini, en l’enfermant pour dix ans, de 1927 à sa mort en 1937, l’a astreint à devenir un philosophe inventeur de concepts : l’intellectuel organique, l’hégémonie culturelle. Concepts qui sont devenus des outils politiques.

Ecoliers regardant un portrait mural d'Antonio Gramsci à Orgosolo en Italie en 1975 © AFP / Leemage

Prénom : Antonio

Nom : Gramsci

Naissance : 22 janvier 1891, enfant pauvre de la pauvre Sardaigne

Etudes : Interrompues pour raisons économiques, reprises à l'université de Turin. Fréquente les amphis de toutes disciplines, un goût particulier pour la linguistique

Profession : Il se dira toujours publiciste, pratiquant un journalisme aussi social qu'original

Militantisme politique : Du Parti socialiste italien, il passe à la Troisième Internationale qu'il servira à Moscou en 1922-24. Chef du Parti communiste italien à partir de 1924, élu député de Venise à cette date qui voit l'assassinat par les fascistes du député socialiste Matteotti

Arrestation : 1926. Le procureur déclare qu'il faut empêcher ce cerveau de fonctionner pendant vingt ans. Gramsci ne sera plus jamais libre

Œuvres : Les Cahiers de prison couvrent quelque 2000 pages format Pléiade. A quoi il faut ajouter les Ecrits politiques d'avant 26 et la correspondance. La publication en est assurée bien après-guerre par le Parti communiste italien puis elle devient plus libre, plus scientifique aussi

Sa mort : Sa peine s'achevait le 21 avril 1937, il est mort le 27. Il avait imaginé de se retirer loin de la politique en Sardaigne auprès de son père. Une seule voiture suivit son cercueil. On ne compte plus ceux qui se réclament de lui aujourd'hui. La droite la plus dure lui emprunte sa théorie selon laquelle l'hégémonie culturelle doit précéder la prise du pouvoir, si celle-ci veut avoir quelque efficacité.

Ouvrages d'Antonio Gramsci

Cahiers de prison , Gallimard

Lettres de prison, collection Témoins, Gallimard

Ecrits politiques, Gallimard

Introduction a l'étude de la philosophie - Cahier de prison 11 (XVIII), 1932-1933, Editions Delga

Autres ouvrages :

Giusseppe Fiori, la vie de Antonio Gramsci, Editions plurielles

Jean-Yves Frétigné, vivre c’est résister, Editions Armand Colin

Jean-Marc Piotte, la pensée politique de Gramsci, Editions Lux

