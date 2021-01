La première vague du féminisme qui revendiquait les droits politiques avait atteint son but quand parut "Le deuxième sexe" en 1949. Puis le livre infusa lentement et nourrit la deuxième vague du mouvement que Beauvoir rejoignit. A son enterrement l'assistance répéta "Femmes, vous lui devez tout !" Et maintenant ?

Simone de Beauvoir lors de la conférence de presse du comité international des droits des femmes le 13 mars 1979 © Getty / Daniel SIMON

Nom : Beauvoir

Prénom : Simone

Naissance : 1908

Etudes secondaires : au cours Désir où elle se lie d'une amitié indéfectible pour Zaza, morte prématurément et dont elle gardera toute sa vie la nostalgie.

Etudes supérieures : à la Sorbonne. Sa famille, de demi-aristocratie, ruinée, n'y fait pas obstacle: il est nécessaire désormais de gagner sa vie.

Seconde à l'agrégation de philosophie, derrière Sartre qui a l'avantage d'être un garçon et un normalien. Aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui, l'ordre de préséance s'est peut-être inversé.

Mariage : Ne parlez pas de mariage je vous prie, c'est immoral. Des amours nombreuses : Jean-Paul Sartre mais aussi Jacques-Laurent Bost, le romancier américain Nelson Algren, Claude Lanzmann et, de surcroît, quelques jeunes femmes. Dans ses volumes de Mémoires, elle met en relief certains noms, en efface quelque peu d'autres mais omettre n'est pas mentir pour elle. Elle regrette le caractère asymétrique de nombre de ces relations : si dans le couple, chacun simultanément pensait à soi et à l'autre, la vie serait moins aliénée.

Œuvres : Dans le domaine qui nous intéresse, « Le Deuxième sexe », en 1949. Il ne faut pas oublier l'autre ouvrage qu'elle voulait symétrique, « La vieillesse » qu'elle publie en 1970 au moment où elle s'engage dans le féminisme - deux sujets neufs.

Mort : 1986. Elle est enterrée aux côtés de Sartre, son perpétuel turban sur la tête et, au doigt, l'anneau donné par Nelson Algren, au moment où elle préparait « Le deuxième sexe ».

Portrait de Simone de Beauvoir en 1983 © AFP / MICHELE BANCILHON

Ouvrage de Simone de Beauvoir :

Le deuxième sexe Gallimard

Mémoires I et II Bibliothèque de la Pléiade - Gallimard

Les Inséparables L'Herne

Autres ouvrages :

Kate Kirkpatrick Devenir Beauvoir. La force de la volonté Flammarion

Marie-Jo Bonnet Simone de Beauvoir et les femmes Albin Michel

Julia Kristeva (Re)découvrir l'oeuvre de Simone de Beauvoir ; du deuxième sexe à la cérémonie des adieux Le Bord de l'Eau

Camille Froidevaux-Metterie La révolution du féminin Folio Essai

Camille Froidevaux-Metterie Seins. En quête d’une libération Anamosa

Michelle Perrot La Place des femmes. Une difficile conquête de l’espace public Textuel

Sylvie Chaperon et Christine Bard (dir.) Dictionnaire des féministes. France - XVIIIe-XXIe siècle PUF

Yannick Ripa Histoire féminine de la France. De la Révolution à la loi Veil Belin

Revue Esprit n°471 - Janvier-février 2021 "Femmes en mouvements"