Son œuvre c’est un massif. Avec ses sommets : l’entrepreneur, la monnaie. Avec ses cols et, à chacun d’entre eux, l’incertitude sur le comportement psychologique que les agents économiques vont adopter pour le futur. L’école keynésienne qui ne veut pas laisser les initiatives privée à elles-mêmes domine le paysage.

L'économiste John Meynard Keynes à son bureau de Bloomsbury en mars 1940 © Getty / Tim Gidal

Prénom : John Maynard

Nom : Keynes

Naissance : Le 5 juin 1881 à Cambridge (Angleterre) d'une famille 100% Cambridge

Etudes : A Cambridge où il se lie à un cénacle, les Douze Apôtres, qui ne brille pas par sa modestie ainsi que son nom l'indique et qui le mènera à Bloomsbury ; groupe illustré notamment par Virginia Woolf, aussi libre de comportement qu'exclusif dans son recrutement

Marié : Dans une seconde vie, à partir de 40 ans, la première ayant été exclusivement homosexuelle. Son épouse, Lydia Lopokova, a été danseuse aux Ballets russes, il formera avec elle une association indissoluble

Profession : Ce n' est pas un mot qui lui convient tant il voulait vivre des vies multiples. Il est souvent présenté comme le plus grand économiste du XXème siècle mais il aurait pu faire bien d'autres choses

Livres : En 1919, Les conséquences économiques de la paix, après sa première expérience de conseiller des princes qui nous gouvernent.

En 1937, la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie riche de formulations décisives qui fondent la macro-économie

Deux espoirs : L'abondance qu'il faut rechercher mais sans susciter de besoins superflus.

La paix qu'il faut préparer : c'est l'objectif du système économique et monétaire international qu'il contribue à mettre en place entre 1943 et 1945 : -Banque mondiale, FMI- et qu'il imagine au service du développement international

Mort : Le 21 avril 1946, dans sa maison de campagne de Tilton : anobli par le roi, il était Lord Keynes, baron de Tilton

