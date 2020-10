1966-1976 : son centre de Cuernavaca au Mexique fut un rendez-vous mondial des intellectuels critiques. Aujourd’hui revient au jour sa critique des institutions de la modernité : depuis longtemps, Ivan Illich disait qu’elles étaient contre-productives à force de normes, de procédures – en somme : de déshumanisation.

Le philosophe Ivan Illich chez lui en 1976 © Getty / Bernard Diederich

Nom : Illich

Prénom : Ivan

Naissance à Vienne, 1926

Mort : Pendant sa sieste, à 76 ans, à Brême en Allemagne. Ne pas en conclure qu'il est seulement un européen

Un nomade alors ? Un professeur itinérant avec longtemps une dilection pour le Mexique et Cuernavaca où il fonda un "pensoir" fréquenté par des intellectuels contestataires du monde entier

Religion : C'est un mot qu'il n'utilisait guère, non plus que celui de Dieu. Prêtre de l'Eglise catholique qui ne le reconnaissait plus. Non plus que lui ne se reconnaissait en elle.

Métier : Animateur chaleureux de groupes amicaux de réflexion où les diplômes ne comptaient pas. Mais aussi bien procureur des institutions de la modernité qui produisent tant d'illusions

Tempérament : Un ascète mais le contraire d'un ermite

Œuvres : Celles de la première partie de son parcours ont eu un succès énorme, notamment Une société sans école.

Ensuite ses livres passent sous les radars. Mais il devient aujourd'hui un classique pour les tenants de l'écologie et aussi ceux de la décroissance, même si c'étaient des mots dont il ne souciait pas.

Ouvrages d'Ivan Illich :

Œuvres complètes, tome 1 (Libérer l'avenir - Une société sans école - La Convivialité - Némésis médicale - Énergie et équité) Fayard

Œuvres complètes, tome 2 (Le Chômage créateur - Le Travail fantôme - Le Genre vernaculaire - H2O, les eaux de l'oubli - Du lisible au visible -Dans le miroir du passé) Fayard

David Cayley Entretiens avec Ivan Illich Bellarmin

La corruption du meilleur engendre le pire, entretiens avec David Cayley Actes Sud

Autres auteurs :

Jean-Michel Dijan Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir Editions du Seuil

Thierry Paquot Ivan Illich pour une ascèse volontaire et conviviale Le Passager clandestin

Thierry Paquot Introduction à Ivan Illich Paris, La Découverte

Sites internet :

www.ivanillich.org.mx

www.ivanillich.org

www.pudel.uni-bremen.de