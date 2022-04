La route était son destin. Jack Kerouac demandait : suis-je né pour écrire comme tout le monde ? Et répondait : non, je veux être un clochard céleste.

Jack Kerouac © Radio France / Shelisrael1

Prénom : Jack. En réalité Jean-Louis. Sa famille, passée aux États-Unis est d'origine canadienne française.

Nom : Kerouac. Mieux, elle est d'origine bretonne. Sa dernière marotte autour de 1965, sera de rechercher jusqu’à Brest un ancêtre du XVIIIe, noble chevalier évidemment.

Naissance : Mars 1922, il aurait cent ans, à Lowell, Massachusetts.

Famille : Des artisans et des ouvriers. Il n'aura pu convaincre son père qu'il est un grand raconteur d'histoires. Il sera jusqu'au bout sous la tutelle de sa mère qui appréciait comme lui l'alcool mais beaucoup moins ses amis de la Beat Generation.

Études : Sport études faudrait-il dire, à Columbia. Malheureusement interrompues.

Métiers Innombrables... Veilleur de nuit, garde forestier. Matelot sur les cargos ou serre-frein dans une compagnie de chemin de fer. Des gagne-pains souvent liés au voyage donc.

Les voyages... Sans cesse l'aller-retour entre Est et Ouest des États Unis ou encore du Nord au Sud, des Grands Lacs à Mexico. Le dernier voyage en stop : 1960.

Ses œuvres : « Sur la route » évidemment, 1957, chef d'œuvre de l'écriture dite spontanée. Mais aussi « The Town and the city », « Le vagabond solitaire », « Tristessa », « Big Sur »...

Des femmes Innombrables ; il redoute qu'elles le rendent père. Le dernier mariage ? Stella Sampas, il attend d’elle qu’elle accompagne sa mère, très malade.

Et ses maladies à lui ? Ça va de la phlébite au delirium tremens. Il consomme énormément d'alcool et de substances illicites.

Sa mort : En octobre 1969, à 47 ans. Depuis, "Sur la route" s'est vendu en poche à 30 millions d'exemplaires.

