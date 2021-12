Pour Jacques Ellul, nous sommes devenus les sujets d’un système technicien qui, à chaque difficulté qu’il suscite, croit trouver des réponses techniques. C’est au contraire à un sursaut de notre liberté qu’il appelle.

Jacques Ellul à son domicile en 1986 © Getty / Sophie Bassouls

Prénom : Jacques

Nom : Ellul

Naissance : 6 janvier 1912 à Bordeaux de parents relevant chacun de nationalités bigarrées

Mariage : Avec Yvette Lensvelt. D'origine néerlandaise, elle détient un passeport britannique. Toujours la diversité.

Etudes : Son père ne le laisse pas devenir marin et l'amarre au droit. Il enseignera à la Fac de droit de Bordeaux de 1944 à 1980. C'est un professeur très apprécié des étudiants mais, dit-il, ma carrière universitaire a été lamentable du point de vue de l'avancement. Evidemment il ne traite que de ce que ses confrères n'attendent pas : le marxisme, le système technicien, la propagande.

Religion : Ne prononcez pas ce mot ! Converti au protestantisme, théologien et exégète, titulaire, d'une délégation de pasteur de l'Eglise reformée, Ellul ne cesse dire que la religion, c'est la trahison de l'engagement du Christ.

Et son propre engagement ? Libertaire il prêche, mieux que la non-violence, la non-puissance. Résistant, Juste entre les nations, il renonce à toute fonction d’autorité après 1945.

Ses livres : Une soixantaine publiés, ce qui est n'est pas banal, à la fois par une maison de droite, La Table ronde et une maison de gauche, La Découverte. Parmi eux, « Le système technicien », « Anarchie et christianisme », « Agir localement et penser globalement ».

Mort : 19 mai 1994.

Ouvrages de Jacques Ellul :

La Technique ou l'Enjeu du siècle Economica

Exégèse des nouveaux lieux communs La Table Ronde

Métamorphose du bourgeois La Table Ronde

De la révolution aux révoltes La Table Ronde

L'empire du non-sens : L'art et la société technicienne Presses Universitaires de France

Le bluff technologique Hachette

Théologie et technique : Pour une éthique de la non-puissance Labor et Fides

Autres ouvrages :

Patrick Chastenet Introduction à Jacques Ellul La Découverte

Frédéric Rognon Jacques Ellul. Une pensée en dialogue Labor et Fides

Frédéric Rognon Le défi de la non-puissance. L'écologie de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau Editions Olivétan

Le site de l'Association Internationale Jacques Ellul