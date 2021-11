Morte à 34 ans elle n’a vécu qu’une demi-vie au beau milieu de la crise des années 30 puis de la guerre. Détestant professer depuis les lieux de savoir institués elle a parlé de la condition ouvrière depuis une chaîne de fabrication et dans la France libre elle a imaginé un nouveau régime spirituel.

Portrait de la philosophe Simone Weil © Getty / Alessandro Lonati/Leemage

Rediffusion du 05/09/2020

Prénom : Simone, certains disaient Simon

Nom : Weil, une famille juive, il faudrait dire: israélite, tant elle cultivait l'intégration à la société française

Née : Le 3 février 1909

Lieu de naissance : Paris mais elle a eu un pays de prédilection : la Grèce antique

Etudes : Le philosophe Alain dont elle suit les cours au lycée Henri IV provoque sa deuxième naissance. Normalienne, agrégée de philosophie

Mariée : En aucun cas

Décédée : Le 24 aout 1943 en Angleterre dans les rangs de la France libre. Soit une vie de 34 ans seulement, une demi-vie dont il faut retrancher de surcroît d'innombrables journées de migraine. Enterrée dans la partie catholique du cimetière d'Ashford

Œuvres : Un seul livre publié de son vivant en 1934. Mais des carnets, des cahiers innombrables rassemblés de manière posthume par Gustave Thibon, Albert Camus, son père et sa mère et une cohorte de spécialistes. 17 volumes d'Œuvres complètes. De la pesanteur et la grâce à L'enracinement en passant par La condition ouvrière

Œuvres de Simone Weil :

Simone Weil Œuvres Gallimard collection "Quarto"

Simone Weil Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale Payot

Simone Weil L'amitié (préface de Valérie Gérard) Editions Payot & Rivages

Simone Weil L'art de bien aimer (préface de Valérie Gérard) Editions Payot & Rivages

Simone Weil L'Iliade ou le poème de la force (préface de Valérie Gérard) Editions Payot & Rivages

Autres ouvrages :