Pier Paolo Pasolini, mieux qu'un cinéaste, un poète social - dix volumes d'écrits en plus des films. Un poète qui prit de plus en plus le ton du prophète.

Pier Paolo Pasolini sur le tournage du film "La Ricotta" en 1962 © Getty / Keystone-France

Nom : Pasolini

Prénom : Pier Paolo

Naissance : Le 5 mars 1922, difficile d'imaginer qu'il serait centenaire.

Ses rapports avec son père seront difficiles. Quand il manifestera de la compassion pour lui, il dira qu'instrument du régime fasciste, il en était aussi la victime. Il vivra toujours près de sa mère qui lui survivra.

Homosexuel revendiqué : On ne lui a pas laissé le choix. En 1950, un procès lui sera intenté pour détournement d'adolescents dans une fête paroissiale. Il sera acquitté mais le scandale l'accompagnera constamment à tel point qu'il le provoquera à son tour.

D'abord poète ? : En dialecte frioulan avec un premier recueil dès 1942. En italien à partir de1957 : "Les Cendres de Gramsci" obtiennent un grand succès. Le titre est un hommage au Parti communiste auquel Pasolini restera toujours fidèle.

L'œuvre écrite ? : Dix volumes. Elle compte aussi des romans, jusqu'à « Pétrole », posthume. Et beaucoup d'articles souvent polémiques : ses « Écrits corsaires ».

Le cinéma ? Il l'aborde par le scenario. « Accattone », coup d'essai, est un coup de maître. Chaque année apportera son œuvre : « L 'Évangile selon saint Mathieu », « Théorème »… jusqu'à « Salò ou les 120 Journées de Sodome » présenté au lendemain de sa mort.

Le festival de Cannes, accueille avec enthousiasme « Uccellaci e Uccellini ». « Les Mille et une nuits » obtiennent le Grand Prix spécial du jury en 1974.

Sa mort ? L'année suivante dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, assassiné par un petit voyou qu' il avait emmené sur une plage d'Ostie. "J' assisterai à mon propre massacre"... Il ne croyait pas si bien dire. Les tenants et aboutissants de cette disparition ne seront jamais élucidés.

Ouvrages de Pier Paolo Pasolini :

