Même s’il n’existe pas de données précises, il est une évidence de dire qu’un CV ne connaît pas le même destin, en fonction du nom et de l’adresse de son auteur.

Tout en étant indéniable, la discrimination à l’embauche est très difficile à quantifier.

Mais il suffit de souligner le nombre de dispositifs proposés ces dernières années pour comprendre qu’il s’agit bien d’un poison sournois de nos sociétés.

Pour tenter d’y remédier, Emmanuel Macron va remettre au goût du jour les emplois francs.

Ce terme n’est pas inconnu : François Hollande a en son temps utilisé brièvement ce mécanisme (en 2013 avant de l'abandonner un peu plus d'un an plus tard).

En résumé, une entreprise, où qu’elle soit située sur le territoire, touche une prime, si elle embauche un habitant de quartiers sensibles. Il s'agit bien d'un contrat pour un habitant, et non pas pour un jeune de ces quartiers ! Car c’est la nouveauté : il n’y a pas de conditions d’âge, ni de niveau de formation. Aucune restriction contrairement à la première mouture des emplois francs.

Même si le gouvernement ne prononce pas l’expression - peut-être trop clivante - il s’agit de fait d’une mesure de discrimination positive. Mais toute la question est de savoir si cette saison 2 des emplois francs sera à la hauteur des attentes.

D’ici deux ans, tous les quartiers sensibles du pays seront concernés.

Mais dès ce moi-ci, les premières expérimentations commencent dans quelques zones test, dont Angers où nous nous rendons dans ce reportage signé Claire Chaudière.

