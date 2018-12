Chaque année, les auditeurs décernent le prix du meilleur reportage de l'année parmi les productions des Médias Francophones Publics (RTBF, RTS, RFI, Radio Canada, Radio France). Ecoutez les reportages en lice cette année! Un jury de cent auditeurs les départagera dimanche 2 décembre.

Cinq radios sont associées pour le Prix du Reportage des Médias Francophones Publics : Radio France, Radio France Internationale (RFI), la RTBF en Belgique, la RTS en Suisse et Radio Canada.

Dans chacune de ces radios, un jury interne a désigné au préalable la présélection de son "reportage de l’année" et cette année, les concurrents pour le Prix des MFP sont :

- Nicole Debarre et Jean-Marc Vierset (Radio Télévision Belge Francophone)

- Benjamin Illy (Radio France)

- Francesca Argiroffo et Pierre Crevoisier (Radio Télévision Suisse)

- Marie-France Abastado (Radio Canada)

- Eric De Salve (Radio France Internationale)

"Les forains"

Jean-Marc Vierset et Nicole Debarre / RTBF

Le métier de forain se transmet de générations en générations. Le Belge Thomas Delforge a grandi dans ce milieu. Il vit dans une caravane. Nicole Debarre et Jean-Marc Vierset l'ont suivi à la Foire de Liège où il gère un stand de Luna-Park avec son épouse.

7 min "Les forains" Par Nicole Debarre et Jean-Marc Vierset pour la RTBF

"Venezuela, la route de l'exode"

Benjamin Illy © Radio France

C'est la plus grave crise migratoire en Amérique Latine. Trois millions de Vénézuéliens ont fui leur pays depuis 2015, selon l'ONU. Ils se sont réfugiés au Pérou, en Equateur et bien sûr en Colombie (où ils sont plus d'un million) pour échapper à la pauvreté, aux pénuries, aux violences. Chaque jour, ces migrants empruntent à pied et par centaines une route de montagne escarpée et dangereuse. Cette route culmine à plus de 3000 mètres d'altitude dans la Cordillère Orientale des Andes. Benjamin Illy les a suivis sur cette route de l'exode.

2 min "Venezuela, la route de l'exode" Par Benjamin Illy

"Ecole inclusive, le combat quotidien de Romain, 9 ans, atteint de myopathie"

Francesca Argiroffo et Pierre Crevoisier / RTS

Intégrer des enfants handicapés dans des classes ordinaires, la Suisse le fait au compte-goutte. Elle s'est pourtant engagée à suivre les normes internationales. Mais dans les faits, l'inclusion de personnes avec des besoins particuliers suscite de vifs débats.

Pierre Crevoisier et Francesca Argiroffo ont suivi Romain, un petit garçon de neuf ans atteint de myopathie. Il va à l'école de son village, à Marsens (canton de Fribourg) envers et contre tout.

8 min "Ecole inclusive, le combat quotidien de Romain, 9 ans, atteint de myopathie" Par Francesca Argiroffo et Pierre Crevoisier ©RTS

"Lutter contre l'excision, un village à la fois"

Marie-France Abastado / Radio Canada

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 200 millions de femmes auraient subi des mutilations génitales dans le monde. C'est en Afrique qu'on en compte le plus grand nombre. Dans certaines régions, en particulier dans le sud du Sénégal, c'est une pratique encore très enracinée. Marie-France Abastado s'y est rendue. Elle a rencontré celles et ceux qui se battent pour qu'on y mette fin.

8 min "Lutter contre l'excision, un village à la fois" Par Marie-France Abastado ©Radio Canada

"Youtubers en famille"

Eric De Salve / RFI

Les chaînes dites familiales foisonnent sur Youtube. Des parents mettent en scène leur vie privée et celle de leurs enfants. Et cela peut s'avérer très lucratif. En Californie, la chaîne "April Justin TV" a plus de 350 000 abonnés. Au départ, April, la maman, faisait de ses vidéos beauté un simple hobby mais quand certaines ont atteint plusieurs millions de vues, c'est devenu une vraie activité professionnelle.

Eric De Salve, correspondant de RFI sur la Côte ouest des États-Unis, a rencontré ces parents pour le moins... déconcertants.